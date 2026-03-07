Giriş Tarihi: 07.03.2026 00:01
T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO:
2025/305 Esas
DAVALI:
ALONA HLUSHENKO Harmantepe Mah. Mengen Sok. No:4 İç Kapı No: 2 Kağıthane/ İSTANBUL
Davacı İlhan Akdaş tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; "Harmantepe Mah. Mengen Sok. No:4 İç Kapı No: 2 Kağıthane/İSTANBUL" adresine tebligat yapılamadığı, adres araştırmasında da adresinin meçhul olduğundan ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bu itibarla;
HMK.nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen
30/04/2026 günü saat 09.55'de yapılacak ön inceleme duruşmasına
gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde (HMK 139/1-ç md) o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilan olunur.
