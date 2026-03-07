T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO:

2025/305 Esas





DAVALI:

ALONA HLUSHENKO Harmantepe Mah. Mengen Sok. No:4 İç Kapı No: 2 Kağıthane/ İSTANBUL





Davacı İlhan Akdaş tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; "Harmantepe Mah. Mengen Sok. No:4 İç Kapı No: 2 Kağıthane/İSTANBUL" adresine tebligat yapılamadığı, adres araştırmasında da adresinin meçhul olduğundan ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Bu itibarla;





HMK.nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen

30/04/2026 günü saat 09.55'de yapılacak ön inceleme duruşmasına