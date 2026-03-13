TC. İSTANBUL ANADOLU 14. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

İLAN





DAVACI: YETER ÖZDEMİR NISTOR





DAVALI: LUDOVİT NİSTOR





Davalı LUDOVİT NİSTOR'un adres araştırması yapılmış, adresi detespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatinin adı geçene ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;





1-Ön incelemenin HMK 140. Maddesine göreduruşmalı olarak yapılmasına,





2-Taraflara ön inceleme ve tahkikat duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmasına,





3-Masrafı yatırılan gider avansından karşılanmak üzere, HMK'nın 139. Maddesi gereğince taraflara ön inceleme duruşma davetiyesi gönderilerek; ön incelemenin HMK'nın 140. Maddesine göreduruşmalı olarak yapılmasına karar verildiği, ön inceleme duruşma gününe kadar sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmaları gerektiği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecekbelgelerin getirtilebilmesiamacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususlarınınihtarına,





Duruşma

08/04/2026 günü saat 14:45'a

bırakılmıştır.



