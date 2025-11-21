Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/309 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|990.000,00
|1
|Taşıt
34KYF394 Plakalı , 2024 Model , FIAT Marka , Egea Cross S5 Street 1.4 Fire Tipli , NM43560000U138373 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Yeşil ,
ARACIN KDV MİKTARI
%1
KDV 'DİR
Satışa çıkartılan mal Dostlar Yediemin Otoparkı Sanayi mh. Evren çetin sk. No:7 pendik / İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:59
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 10:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 10:59
18/11/2025
(İİK m.114/4)
