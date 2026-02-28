T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI









DOSYA NO:2025/21 TEREKE





TEREKESİ TASFİYE OLUNAN





ADI SOYADI:

Kemalettin BÜYÜKAY-25472604594





VEFAT TARİHİ :

14.01.2025





TASFİYENİN AÇILDIĞI TARİH:

11.12.2025





En yakın mirasçılarıtarafından mirası reddedilen murisin terekesininTMK mad. 617., İİK mad 180, 220.uyarınca basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;





1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri





2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,



