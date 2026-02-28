Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ
TASFİYE MEMURLUĞU BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI
DOSYA NO:2025/21 TEREKE
TEREKESİ TASFİYE OLUNAN
ADI SOYADI:
Kemalettin BÜYÜKAY-25472604594
VEFAT TARİHİ :
14.01.2025
TASFİYENİN AÇILDIĞI TARİH:
11.12.2025
En yakın mirasçılarıtarafından mirası reddedilen murisin terekesininTMK mad. 617., İİK mad 180, 220.uyarınca basit usulde tasfiyesine başlanmış olup;
1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri
2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,
3-Murisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi emrine tevdii etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklardan mahrum kalacakları, İİK 166,180,128. ve 220. maddeleri ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02411223