T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı

:

E.82811509-2024/601-Ceza Dava Dosyası





İLAN





ESAS NO :

2024/601





KARAR NO

:

2025/243





KARAR TARİHİ

:

10/04/2025





SUÇ

:

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık





SANIK

:

YILMAZ ER, Resul ve Gülşen oğlu, 14/04/1978 Gaziantep doğumlu.





Mahkememizce Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık YILMAZ ER hakkında yapılan yargılama sonucu verilen 10.04.2025 tarih, 2024/601 esas ve 2025/243 karar sayılı gerekçeli karar ilamı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar vermek gerekmiştir.





KARAR ÖZETİ

:

Sanık hakkında müşteki Gökçe Ceren DURULAR'a yönelik Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nun 158/1.f-son maddesi uyarınca 4 yıl hapis ve 90.700 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 90.700 TL adli para cezasının 24 eşit taksitle ödenmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir.





7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri uyarınca hüküm özetinin

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