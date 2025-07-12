Giriş Tarihi: 12.07.2025 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Sayı
:
E.82811509-2024/601-Ceza Dava Dosyası
İLAN
ESAS NO :
2024/601
KARAR NO
:
2025/243
KARAR TARİHİ
:
10/04/2025
SUÇ
:
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
SANIK
:
YILMAZ ER, Resul ve Gülşen oğlu, 14/04/1978 Gaziantep doğumlu.
Mahkememizce Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık YILMAZ ER hakkında yapılan yargılama sonucu verilen 10.04.2025 tarih, 2024/601 esas ve 2025/243 karar sayılı gerekçeli karar ilamı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar vermek gerekmiştir.
KARAR ÖZETİ
:
Sanık hakkında müşteki Gökçe Ceren DURULAR'a yönelik Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nun 158/1.f-son maddesi uyarınca 4 yıl hapis ve 90.700 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 90.700 TL adli para cezasının 24 eşit taksitle ödenmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri uyarınca hüküm özetinin
Türkiye Geneli Yayımlanan Herhangi bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde 5271 Sayılı CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.08/07/2025
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Basın No: ILN02259031