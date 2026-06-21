T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2026/9 Tereke





TEREKESİ TASFİYE OLUNAN





ADI SOYADI:

HAKAN ALKAN - 37534612898





VEFAT TARİHİ :

25/06/2021





İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ’nin 2026/9 TEREKE sayılı kararı ile en yakın mirasçıları mirasçıların tarafından mirası reddedilen muris HAKAN ALKAN'ın terekesi TMK 612., İİK 180,218 ve 220. maddeleri gereğince basit usulde tasfiyesine başlanmış vere'sen tereke tasfiye memuru olarak İstanbul Barosu Avukatlarından Av. SENA EROĞLU ÖREN'in atanmasına karar verilmiş olup;





1-İlandan itibaren 30 gün içerisinde muristen alacaklı olanların alacaklarını kaydettirerek delillerini (senet, defter vs. delillerinin)asıl ve onaylı örneklerini tevdii etmeleri taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanların da aynı süre içerisinde istihkak iddialarını bildirmeleri





2-Murise borçlu olanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlularını bildirmeleri, aksi





davranışın İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektireceği,



