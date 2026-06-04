T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2024/177 Esas





DAVALI:

ROZİYAHON KARTAL





Davacı, CÜNEYT TANCAN ile Davalı, ROZİYAHON KARTAL arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle;





Mahkememizin 07/05/2026 tarihli duruşmasının 1 nolu ara kararı uyarınca;





İstanbul Adli Tıp Kurumunun 18/10/2024 tarih ve E-40968900-101.02-2024-144073 sayılı adli tıp raporunda özetle;Elif Ada TANCAN'a ait DNA profili ile anne Roziyahon KARTAL ve baba olduğu iddia edilen Cüneyt TANCAN'a ait DNA profillerinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibarıyla; baba olduğu iddia edilen Cüneyt TANCAN'ın Elif Ada TANCAN için

BİYOLOJİK BABALIĞI REDDEDİLDİ.

Mahkememizin duruşma tutanağında belirtildiği üzere ATK raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Tarafınıza işbu ilan içeriğindeyer verilen dava dilekçesi ve tensip zaptı, sosyal inceleme raporuntebliği ile ''yukarıda yazılı 18/10/2024 tarihli adli tıp raporuna karşıbeyan ve varsa delillerinizi 2 haftalık kesin süre içerisinde bildirmeniz aksi takdirrde beyanlarınızın dikkate alınmaksızın hüküm tesis edileceği ve beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ ile ihtar olunur.'' kesin süre içerisinde beyan-itirazda bulunmadığı takdirde, beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve belirlenen 1

7/09/2026 günü saat 15:45'a