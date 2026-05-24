T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2024/699 Esas





DAVALI

:ESENGÜL ACUN - 23******750

- SİLİVRİKAPI MAH. İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ SK. NO:8 İÇ KAPI NO:1 FATİH İSTANBUL





Davacılar , METİN DEMİREL, NESLİHAN DEMİREL ileDavalı , İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle;





Mahkememizin 07/05/2026tarihli duruşması ile;





G.D:





1-İstanbul Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/699 Esas sayılı dosyasından ek karar ile kayyım İrem Cantürk'ün görevinin sonlandırıldığının yerine kayyım Duygu Aydın'ın atandığı görülmekle , kayyım İrem Cantürk'ün taraf sıfatının silinmesine, kayyım Duygu Aydın'ın duruşmalara kabulüne,





2- Dosya kapsamına göre evlat edinmek istenen küçüğün anne ve babasının rızasının alınmasına dair Orhan Acun'a cezaevi aracılığı ile Esengül Acun'a Basın İlan Kurumu aracılığı ile ilanen tebliğ yapıldığı, Orhan Acun ile Esengül Acun tarafından evlat edinilmeye rızaya dair beyanda bulunulmadığı, anne Esengül Acun'un uzun süredir nerede olduğunun bilinmediği, dosyada mevcutİstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi tarafından düzenlenen 24/03/2020 tarih, 233 rapor numaralı sosyal inceleme raporunda SBU İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 18/02/2020 tarihinde anne Esengül Acun'un sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdiği, bebeğin bakımını üstlenmek istememesi sebebiyle görüşme yapıldığı, anne Esengül Acun'un son bebeğini 5 aylıkken öğrenmesi sebebiyle kürtaj yaptıramadığı, çocuğun kolluk birimince kurum bakımına alındığı, sonrasında koruyucu hizmet aile modelinden yararlandırılığı anlaşıldığı, sonraki süreçlerde biyolojik anne Esengül Acun ve biyolojik baba Orhan Acun tarafından çocuğa karşı olan yükümlülüklerin yerine getirmediği anlaşıldığından

anne Esengül Acun ve baba Orhan Acun'un rızasının aranmamasına,





3-Mahkememiz ara kararının TMK 312/2 maddesi gereğince Mahkememiz ara kararının Esengül Acun'a ilanen tebliğine, masrafın davacı tarafça karşılanmasına,





4-Mahkememiz ara kararının TMK 312/2 maddesi gereğince Mahkememiz ara kararının Orhan Acun'a tebliğine, masrafın davacı tarafça karşılanmasına,





5-Davacının evlat edinmeye ilişkin talebinin TMK 312/2 maddesi gereği karşı tarafa tebliğ gerektiğinden gerekli usuli işlemlerin yerine getirilmesinin sonra değerlendirilmesine,





6-Davacılar tanığı Mustafa'nın bir sonraki celse davacılar tarafça hazır edilmesi halinde dinlenilmesine, hazır edilmediği takdirde bu tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılcağının ihtarına( ihtarat yapıldı)





Bu nedenle duruşmanın 15/09/2026 günü saat 09:55 bırakılmasına karar verildi,





Şeklinde karar verildiği görülmekle yukarıda ismi yazılı dosyamız davalısı Esengül Acun'a Mahkememizin 07/05/2026 tarihli duruşması ara kararları gereği Esengül Acun'a İlanen Tebliğ işlemlerinin başlatılmasına ilişkin ara karar kurulduğu, bu nedenle açık bilgileri yazılı dosyamız tarafı Esengül Acun'un duruşmanın bırakıldığı

15/09/2026 günü saat: 09:55'da