T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20224168-2024/13-Ceza Dava Dosyası





Konu :

İLAN





Mahkememizi

n 2024/13 esas 2025/355 karar sayılı 15/04/2025 tarihli dosyasında sanık Şıho ve Fatmna 25/05/1977 doğumlu sanık HASAN ÖZDENGİZ' in hakkında Dolandırıcılık suçundan yargılandığı ve hakkında DÜŞME kararı verildiği anlaşılmıştır.





Karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve



