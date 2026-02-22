Giriş Tarihi: 22.02.2026 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 46. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 46. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/232 Esas
MURİS
:AHMET RIZA SONAT-29131906012
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi davası nedeniyle; Mahkememizin 05/02/2026 tarihli celse, 1 nolu ara kararı uyarınca; TMK Madde 594 - murisin mirasçısı bulunması halinde, 1 ay içerisinde Mahkememizin 2024/232 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ve kendisi hayatta ise Mahkememize başvurması hususu ilan olunur. 17/02/2026
ilangovtr
Basın No: ILN02406970