Giriş Tarihi: 24.06.2026 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2026/68 Esas
DAVALI
:
ÇİĞDEM ÖZHUY
Davacı Maksut Çakır tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 10/11/2026 günü saat: 10:35'de
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK 317/2 mad. uyarınca 2 hafta içinde davaya ilişkin cevaplarınız varsa itirazları ile delil ve belgelerini, cevap dilekçesi ve belgelerini davacı sayısından bir fazla dilekçe ile sunmanız süresinde delil listesi sunmadığınız takdirde davacı taraf ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, süresinde cevap dilekçesi sunduğunuzda belge örnekleri ile davacı tarafa tebliğ edileceği hususları dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02494617