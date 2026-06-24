T.C. İSTANBUL ANADOLU 47. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2026/68 Esas





DAVALI

:

ÇİĞDEM ÖZHUY





Davacı Maksut Çakır tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Durusma Günü: 10/11/2026 günü saat: 10:35'de