Giriş Tarihi: 20.02.2026 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2023/279 Esas
KARAR NO
:
2025/54
Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/01/2025 tarihli ilamı ile 194/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muzaffer ve Nalan kızı, 16/11/1984 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı HANDAN KELKİTOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trirajı 50.000'in üstünde BİR GAZETEDE VE GENEL KATEGORİDE YER ALAN BİR İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.02.2026
Basın No: ILN02405152