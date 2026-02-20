T.C. İSTANBUL ANADOLU 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N









DOSYA NO

:

2023/279 Esas





KARAR NO

:

2025/54





Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/01/2025 tarihli ilamı ile 194/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muzaffer ve Nalan kızı, 16/11/1984 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı HANDAN KELKİTOĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trirajı 50.000'in üstünde BİR GAZETEDE VE GENEL KATEGORİDE YER ALAN BİR İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,



