T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İhbar olunanlar Şehriban Can ve Ünal Altıparmak adlarına çıkartılan tebligatların iade edilmiş olup,kolluk cevabının olumsuz gelmesi sebebiyle tebligata yarar adresleri tespit edilemediğinden ihbar dilekçesinin, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; dava konusu İstanbul İli, Pendik İlçesi, Ballıca Köyü, 135 nolu parselin, 1962 Yılında yapılan kadastro çalışmalarında Köy Civarı 162 Tahrir Nolu Vergi Kaydına dayanılarak Yusuf KASPEÇEN, Fethiye TURUCA,Makbule ÇAKIR, Fatma CAN adlarına tespit yapılarak, kadastro tespitine yapılan İtiraz ve açılan davalar sonucu Pendik Kadastro Mahkemesinin 21/09/2011 tarih, 2011/8 Esas, 2011/96 Karar Nolu hükmü ile; 135 nolu taşınmaz fen bilirkişi raporu ekinde sunulan krokide gösterildiği üzere 135/B ile tanımlanan 1673 m2 yüzölçümlü kısmı ile 135/C ile tanımlanan 12784,00 m2 yüzölçümlü kısmının tesbit maliki Yusuf KASPEÇEN, Fethiye TURUCA,Makbule ÇAKIR, Fatma CAN mirasçıları olan davalılar adına gösterilen oranlarda:5/16 pay Fatma KASPEÇEN 2/16 pay Mecbure ÇAKIR 2/16 pay Güngüzel ÇAKIR (YÜCEL) 1/16 pay Sevgi KASPEÇEN 1/16 pay Sevim KASPEÇEN 1 /16 pay İbrahim KASPEÇEN l /16 pay Mustafa TURUCA 1 /16 pay Mehmet TURUCA l/16pay Elmas TURUCA 1/16 pay Selahattin TURUCA adına olmak üzere tapuya tesciline karar verilerek, bu kararın kesinleşmiş olduğu; bilindiği kadarı ile Yusuf KASPEÇEN'İn mirasçılarının Fatma KASPEÇEN, Sevgi KASPEÇEN, Sevim KAS PEÇEN ile İbrahim KASPEÇEN olup, Fatma CAN'ın çocuksuz olarak ölmesi nedeniyle dava konusu parsellerdeki 1/4 payının kardeşleri Yusuf KASPEÇEN, Fethiye TURUCA,Makbule ÇAKİR mirasçılarına düştüğü,bu nedenle Fethiye TURUCA ile Makbule ÇAKIR mirasçıları Mustafa TURUCA, Mehmet TURUCA, Elmas TURUCA, Selahattin TURUCA, Mecbure ÇAKIR ve Güngüzel ÇAKIR'ı (YÜCEL) davalı olarak gösterme zorunluluğu doğduğunu, miras bırakanları Yusuf KASPEÇEN ile Fatma CAN'ın eski 135 nolu (yeni 484 ve 485 parsel nolu) parseldeki kendilerine ait hisselerini, yani parselin yarısını 17.4.1984 tarihli Arazi ve Ev Satış Sözleşmesi ile ismet GENÇ isimli kişiye satarak teslim ettiklerini; İsmet GENÇ'inde 20.05.1990 tarihli Gayrimenkul Satış Ve Zilyetlik Devir Mukavelesi ile 135 parseldeki 1/2 hissesini, bu mukavelede satışı yapılan diğer gayrimenkuller ile birlikte toplam 35.000.000.-TL karşılığında müvekkiline sattığı ve zilyetliklerini de devir ettiğini, müvekkilinin de bu tarihten sonra dava konusu yerin zilyedi bulunduğunu, İstanbul ili, Pendik İlçesi, Ballıca Köyü, 135 nolu parselin, 1962 Yılında yapılan kadastro tesbiti itiraza uğradığı için tapu kayıtlarının çıkmadığı, itiraz ve açılan davalar sonucu Pendik Kadastro Mahkemesinin 21/09/2011 tarih, 2011/8 Esas, 2011/96 Karar Nolu hükmü ile; tapuya 135/B ve 135/C ofarak davalılar adına tesciline karar verildiğini; Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce karar doğrultusunda tapu kayıtlarına işlenir iken, 2 ayrı parsel olarak işlendiği, 135/B ile tanımlanan 1673 m2 yüzölçümlü kısmın 484 nolu parsel, 135/C ile tanımlanan 12784,00 m2 yüzölçümlü kısmının ise 485 parsel numarası verilerek tapuya tescil edilmiş olduğunu belirterek, Pendik Kadastro Mahkemesinin 21/09/2011 tarih, 2011/8 Esas, 2011/96 Karar Nolu hükmü kesinleşmiş olması nedeniyle, tapuya İstanbul İli, Pendik ilçesi, Ballıca Köyü, 484 ve 485 numaralı parseller olarak tescil edilen gayrimenkullerdeki Yusuf KASÇEPEN ile Fatma CAN'a ait olup, İsmet GENÇ'e, İsmet GENÇ tarafından da Müvekkiline satılmış olan ve halen tapuda Yusuf KASPEÇEN ile Fatma CAN Mirasçıları davalılar adına kayıtlı olan 1/2 hissenin yani 8/16 payının İptali ile müvekkil adına tapuya tescilini talep ve dava etmiştir.





Mahkememize sunulan ihbar dilekçesinde özetle; Fatma Can' ın vefat ettiğini, davanın mirasçılarına ihbar edilmesini talep etmiştir.





Mahkememiz dosyasının duruşması günü:

02/10/2025 günü saat: 11:55' de