T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Özellikleri :

İstanbul İli, Kartal İlçesi'nde, tapu kayıtlarına göre Soğanlık Mahallesi, mahalli idari sınırlara göre Cevizli Mahallesi dahilindeki Karaca Bey Sokağı'na cepheli 10751 ada, 9 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazdır. Parsel üzerinde 24 dış kapı numarası ile kat irtifakı ve/veya kat mülkiyeti bulunmadığından kaçak vaziyette inşa edilmiş İll. sınıf (A) grubu olan zemin kat+4 normal kat+çatı kattan ibaret 13 adet meskenli betonarme yapı bulunmaktadır. Satışa konu arsa üzerindeki Doç Dr. Yüksek Mühendis Arif Remzi Tunç Apartmanı isimli mevcut yapının yaşı takriben 40 yaş ve üzeri olup yaklaşık 740,00 m2 inşa alanına sahiptir. Bölgede belediyenin alt ve üstyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Ulaşım imkanları elverişlidir. Taşınmazın bulunduğu bölge ve yakın çevresinde her türlü sosyal donatı Mevcuttur.





Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :

Tapu Kaydındaki Gibidir





Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :

Tapu Kaydındaki Gibidir





Takdir Olunan Değer

:

19.272.600,00 TL





Artırmaya İştirak İçin





Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı

:

1.927.260,00 TL





Taşınmazın Son İmar Durumu

:

Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.04.2025 tarihli E-37169365-310-589079 sayılı cevap yazısında; 10751 ada, 9 parsel 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t'li Kartal Güneyi Revizyon İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 26.10.2020 t.tli Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında bina yüksekliği: zemin+6 kat, ayrık nizam, TAKS: 0,20-0,40 ve KAKS: 1,75 yapılanma şartıyla Konut Alanı, kısmen de imar yolu fonksiyonuna haizdir.





Adresi :

Soğanlık Mahallesi Karaca Bey Sokak No:24 Kartal / İSTANBUL





Yüzölçümü :

215,40 m2





KDV Oranı :

%20





Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir



