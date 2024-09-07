Giriş Tarihi: 07.09.2024 00:01
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/4470 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/4470 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.860.000,00
|1
|Taşıt
|34EGG451 Plakalı , 2021 Model , BMW Marka , 31926375 Motor No'lu , WBA11AK09M7J09720 Şasi No'lu , Ya ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:53
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 13:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 13:53
05/09/2024
(İİK m.114/4)
Basın No:ILN02085761
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