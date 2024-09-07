T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2024/4470 TLMT.





TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/4470 TLMT.