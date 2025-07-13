Giriş Tarihi: 13.07.2025 00:01
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2023/114222 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2023/114222 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.150.000,00
|1
|Taşıt
|34HFD170 Plakalı, 2023 Model, FIAT Marka, FİAT 500 LA PRİMA ELEKTRİKLİ Tipli, 463484603098072 Mo ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2025 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2025 - 10:11
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:11
11/07/2025
(İİK m.114/4)
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Basın No: ILN02259859