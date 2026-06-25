T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N





DOSYA NO

:

2024/1244 Esas





KARAR NO

:

2025/3625





Küçükçekmece 7. Asliye Ceza mahkemesinin 17/10/2023 tarih ve 2023/678 esas, 2023/462 sayılı karar ile, Bina veya eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan,





Sanık MONCEF DIF hakkında hırsızlık suçuna yönelik dairemizce verilen 24/12/2025 tarih ve 2024/1244 esas, 2025/3625 düzeltilerek esastan red kararı açısından, CMK’nın 280/1-a ve 286/1 maddeleri gereğince Cumhuriyet Başsavcılığı yönünden kararın geliş tarihinden, istinaf başvurusunda bulunan yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren

2 (iki) hafta

içinde Yargıtay'ın ilgili Ceza Dairesine sunulmak üzere dairemize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyan ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak ve tutuklu/hükümlü olanlar yönünden de aynı süre içerisinde bulunduğu cezaevi katibine veya kurum müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle Yargıtay'da

TEMYİZ

yasayolu açık olmak üzere karar verildiği

ile ilgili Karar temyize tabi olduğundan, kendisinekarar tebliğ edilememiştir.





Bu nedenle;





Sanık MONCEF DIF, Mohamed Alı ve Dıf Houra'dan olma, 28/10/1974 Cezayir doğumlu olup, Cerrahpaşa Cad. Davutpaşa Mah. No:42 Daire:2 Fatih/ İSTANBUL beyan adresine çıkarılan tebligatın "Cerrahpaşa Caddesi Haseki Sultan Mah.bağlı no:42'de otopark" olduğu belirtilerek sanığa tebliğ edilmediği görülmüştür.





Sanık MONCEF DIF hakkında verilen kararın,





1- İlan tarihinden itibaren 2(iki) hafta içinde karartebliğ edilmiş sayılacağına dair genel internet haber sitesinde ayrıca,





7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,





5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca

TEMYİZ

yasa yoluna başvurabileceği hususu

İLAN OLUNUR.