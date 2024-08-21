Giriş Tarihi: 21.08.2024 00:01
T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden araçların Tescil Plakalarına düzenlenerek tebligata çıkarılan ve çeşitli nedenlerle muhataplarına tebliğ edilemeyen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 22/02/2023 ile 10/07/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 22/07/2024 ile 21/08/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;
- A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 13/03/2024 ile 20/06/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 26/07/2024 ile 25/08/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği (Demirciler Sitesi 4. Yol Zeytinburnu/İSTANBUL) adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 05/05/2024 ile 20/07/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 29/07/2024 ile 28/08/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 23/10/2023 ile 27/07/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 06/08/2024 ile 05/09/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;
- İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından 12/03/2023 ile 25/06/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/08/2024 ile 31/08/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;
- C Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 01/01/2023 ile 27/07/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 08/08/2024 ile 07/09/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliği (Özgürlük Parkı Yanı Selamiçeşme-Kadıköy/İSTANBUL) adresinde;
- B Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği tarafından 24/07/2023 ile 03/08/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 12/08/2024 ile 11/09/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;
- Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından 17/02/2023 ile 31/07/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 14/08/2024 ile 13/09/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;
Liste olarak askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.
Basın No:ILN02079378
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