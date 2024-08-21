T.C. İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ

İstatistik ve Bilgi İşlem Büro Amirliği tarafından 12/03/2023 ile 25/06/2024 tarihler arası olan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, 01/08/2024 ile 31/08/2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adresinde;