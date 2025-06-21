T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1236 ESAS





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/1236 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

İstanbul, Kağıthane, Merkez Mah. Çeliktepe Mevkii, 9506 Ada, 9 Parsel, 60/1000 Arsa Payı/Payda, 291,31 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası, Zemin Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.

Adresi :

Çeliktepe Mah. Çiçek Sokak No: 37 Kat: 1 (Tapuda Zemin Kat) D: 8 Kağıthane / İSTANBUL





Kıymeti :

2.060.000,00 TL

KDV Oranı :

%20



