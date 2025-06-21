Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2024/1236 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/1236 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul, Kağıthane, Merkez Mah. Çeliktepe Mevkii, 9506 Ada, 9 Parsel, 60/1000 Arsa Payı/Payda, 291,31 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası, Zemin Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.
Adresi :
Çeliktepe Mah. Çiçek Sokak No: 37 Kat: 1 (Tapuda Zemin Kat) D: 8 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti :
2.060.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 14:50
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 14:50
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İstanbul, Kağıthane, Merkez Mah. Çeliktepe Mevkii, 9506 Ada9 Parsel, 40/1000 Arsa Payı/Payda, 291,31 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Bina ve Arsası, 1.Bodrum Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.
Adresi :
Çeliktepe Mahallesi, Çiçek Sokak, No:37, 5 Bb Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti :
1.900.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 15:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 15:00
17/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02245142
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