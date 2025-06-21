Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2021/46 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2021/46 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri:
İstanbul İl, Fatih İlçe, Hatip Muslahattin Mahalle 1913 Ada, 174 Parsel, 88,00 m² Yüz Ölçümü, Bahçeli Ev Nitelikli Taş Borçluya Ait 1/8 Hissesi.
Adresi:
Balat Mahallesi, Debbağ Yunus 3 Çıkmazı No: 8 (Hizası) Fatih / İSTANBUL
Kıymeti:
132.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2025 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 14:50
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 14:50
13/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02245014
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