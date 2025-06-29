Giriş Tarihi: 29.06.2025 00:01
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2024/28 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/28 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 1400/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , A BLOK 7. KAT 103 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi No: 6 Vera Residence A Blok 7. Kat Daire 107-108 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
10.360.000,00 TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:50
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:50
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 1200/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , A BLOK 7. KAT 99 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi No: 6 Vera Residence A Blok 7. Kat Daire 101 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
9.450.000,00 TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2025 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:20
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 950/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , B BLOK 7. KAT 116 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi No: 6 Vera Residence B Blok 7. Kat Daire 120-121 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
9.315.000,00 TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:30
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 1200/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , B BLOK 7. KAT 120 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi No: 6 Vera Residence B Blok 7. Kat Daire 127 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
9.185.000,00 TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 1450/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , B BLOK 7. KAT 122 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi Vera Residence B Blok 7. Kat Daire 127Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
8.500.000,00 TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 10:10
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 10:10
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 1400/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , A BLOK 7. KAT 107 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi No: 6 Vera Residence A Blok 7. Kat Daire 115Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
8.630.000,00TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:50
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 13:50
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 950/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , B BLOK 7. KAT 114 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi No: 6 Vera Residence B Blok 7. Kat 116-117Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
6.500.000,00 TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 10:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:20
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 900/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , B BLOK 7. KAT 112 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi No: 6 Vera Residence B Blok 7. Kat 112-113Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
6.900.000,00 TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2025 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2025 - 11:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:00
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 1400/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , A BLOK 7. KAT 105 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi No: 6 Vera Residence A Blok 7. Kat Daire 111-112 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
8.300.000,00TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 13:50
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:50
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 850/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , A BLOK 7. KAT 97 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.
Adresi:
Yahya Kemal Mahallesi, Güzelderece Caddesi No 6 Vera Residence A Blok 7. Kat Daire 97-98Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti:
7.140.000,00 TL
KDV Oranı:
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 10:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:20
26/05/2025
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02251172
ilangovtr