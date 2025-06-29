T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/28 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/28 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri:

İSTANBUL İl , KAĞITHANE İlçe , MERKEZ Mahalle/Mevki , 6666 Ada No , 3 Parsel No , 1400/115000 Arsa Paylı , 6.511,25 Yüz Ölçümlü , A BLOK 7. KAT 103 NOLU Bağımsız Bölümün Tamamı niteliğindedir.

Adresi:

Yahya Kemal Mahallesi, Güzeldere Caddesi No: 6 Vera Residence A Blok 7. Kat Daire 107-108 Kağıthane / İSTANBUL





Kıymeti:

10.360.000,00 TL

KDV Oranı:

%20



