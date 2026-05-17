Giriş Tarihi: 17.05.2026 00:01
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/868 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/868 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1-2 NO'LU TAŞINMAZIN ORTAK ADRESİ:
Çeliktepe Mah. Şehit Muharrem Öztürk Sok. No:1,Jb Panorama Sitesi, 11.Normal Kat 149 Bb, 5.Normal Kat 73 BBKağıthane / İSTANBUL
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, Çeliktepe Mevkii, 9644 Ada No, 21 Parsel No, 1859751941491/308863516500000 Arsa Payı/Payda, 1.594,34 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 11.Normal Kat 149 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.
Kıymeti :
5.000.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 15:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 15:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, Çeliktepe Mevkii, 9644 Ada No, 21 Parsel No, 1859751941491/308863516500000 Arsa Payı/Payda, 1.594,34 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 5.Normal Kat 73 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı.
Kıymeti :
5.250.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 15:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 15:00
14/05/2026
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
