T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/374 ESAS





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2026/374 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Özellikleri:

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mah., Tapu kayıtlarındaMecidiyeköy Mah. 9026 Ada 6 Parsel nolu 121,50 m2yüzölçümlü ARSA nitelikliKat İrtifakı kurulu taşınmazda25/100 arsa paylı2.kat (5) noluÇatı aralı Daire nitelikli bağımsız bölümün tamamıdır.





Adres:

Hürriyet Mah. Derebaşı Sk. No: 33/1İç Kapı No:5 Kağıthane / İSTANBUL





Kıymeti :

6.000.000,00 TL





KDV Oranı :

%20



