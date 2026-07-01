T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Memurluğumuzun yukarıda yazılı satış dosyasında Semih LAKUŞ'a belirtilen tüm yurtiçi ve yurtdışı adreslerinden tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, bu ilan Semih LAKUŞ'a Satış ilanı ve satış şartnamesinin tebliği mahiyetindedir. İş bu yukarıda belirtilen hususların tamamı hissedar Semih LAKUŞ'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

16.06.2026