Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01
T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı:
2025/207 Ort. Gid. Satış
Konu:
İlanen Tebligat
Hissedar:
Semih LAKUŞ (TC:20******982)
SAYIN SEMİH LAKUŞ
İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 06/03/2014 tarih ve 2012/1339 Esas, 2014/267 Karar sayılı ilamı ile mahkeme dosyası memurluğumuza ibraz edilmekle satış defterinin 2025/207 Ort. Gid. Satış esasına kaydı yapıldı. Satışa konu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Ramicuma Mahallesi, Cami-i Şerif Mevkii, 231 Ada, 12 Parsel, 1. Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı MESKEN nitelikli taşınmaz hakkında; Satışa konu İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Ramicuma Mahallesi, Cami-i Şerif Mevkii, 231 Ada, 12 Parsel, 1. Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı MESKEN nitelikli taşınmaza Memurluğumuzca satış günü verilmiş olup, açık artırma bilgileri aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:30
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:30
Memurluğumuzun yukarıda yazılı satış dosyasında Semih LAKUŞ'a belirtilen tüm yurtiçi ve yurtdışı adreslerinden tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, bu ilan Semih LAKUŞ'a Satış ilanı ve satış şartnamesinin tebliği mahiyetindedir. İş bu yukarıda belirtilen hususların tamamı hissedar Semih LAKUŞ'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
16.06.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02500090