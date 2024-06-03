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T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

Giriş Tarihi: 03.06.2024 00:01

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların (Listenin 1- 2 ve 42. sırasındakiler hariç)  ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 12/06/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 11/06/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. 
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. 
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.
16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.
17. Aşağıda mevkiileri belirtilmiş vakıf taşınmazları listesinin 1. Sırasında yer alan taşınmaz 10(ON) yıl süreyle, 2. ve 42. Sırasında yer alan taşınmaz 3 (ÜÇ)  yıl süreyle kiralanacaktır.
18. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar.
                   (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.) 
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA DOSYA İLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPI CİNSİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE
AYLIK

MUHAMMEN 
GEÇİCİ VE İHALE İHALE 
NONO  BUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNO NONOM2 BEDELEK TEMİNATTARİHİSAATİ
1341092268000İstanbulFatihTopkapıÇayır Meydanı Cad.Kahalbaşı Sk. A Blok 34 ve B Blok 27 Kapı nolu Özel Şartlı Bina (10 Yıl Süreyle Kiralacaktır.)190090
A Blok 1080,81m2

 B Blok 1044,34m2

Ortak alan 93,75m2 Toplam:2.218,90m2
Tam        6.400,00 €600.000,00 TL12.06.202413:00
2341091974001İstanbulFatihAli Kuşçuİslambol Cad. 2/1 Kapı nolu Kargir Dükkan(3 Yıl süreyle Kiralanacaktır.)19231,2 ve 339,50m2Tam100.000,00 TL300.000,00 TL12.06.202413:00
3342090427000İstanbulFatihAtikaliNişanca Nişanca Mehmetpaşa Camii WC'si(4 Kabinli)138719 Tam500,00 TL1.380,00 TL12.06.202413:00
4341090721000İstanbulFatihAyvansarayLimoncu Arsa26957120,08m2Tam1.900,00 TL5.250,00 TL12.06.202413:00
5341090455000İstanbulFatihAyvansarayKandilli Türbe Arsa28671741,92m2Tam360,00 TL1.000,00 TL12.06.202413:00
6341090618000İstanbulFatihBalatŞair Niyazı Cad. Arsa23134108m2Tam500,00 TL1.380,00 TL12.06.202413:00
7341090790000İstanbulFatihCerrahpaşaAğababa Davutpaşa Camii WC'si (Yedi Kabinli)115753 Tam550,00 TL1.520,00 TL12.06.202413:00
8341091156002İstanbulFatihAyvansarayEğrikapı Arsa270226,35 ve 36192,34m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL12.06.202413:00
9341072348000İstanbulFatihBinbirdirekBabayani 3 Kapı nolu Özel şartlı İkametgah299540m2Tam20.000,00 TL70.000,00 TL12.06.202413:00
10341071787000İstanbulFatihSüleymaniyeUzunçarşı Yiğithan Bodrum Kat 15 Kapı nolu Dükkan2825219m2Tam1.000,00 TL6.000,00 TL12.06.202413:00
11341071788000İstanbulFatihSüleymaniyeUzunçarşı Yiğithan Bodrum Kat 17 Kapı nolu Dükkan2825221m2Tam1.300,00 TL7.000,00 TL12.06.202413:00
12341071629003İstanbulFatihHacıkadın Katip Çelebi Krk.(C) ile işaretli Arsa62910314m2Tam4.000,00 TL15.000,00 TL12.06.202413:00
13341300072000İstanbulSarıyerRumelihisarıHisar Meydanı Özel Şartlı Arsa Üzeri Muhdsat7323.756,00m2Tam750.000,00 TL2.070.000,00 TL12.06.202413:00
14341130304024İstanbulSarıyerYeniHavantepe Cad. Krk. (1) ile işaretli Özel Şartlı Arsa7302
6.642,50m2'nın

417m2'si
Tam5.000,00 TL13.800,00 TL12.06.202413:00
15341130289008İstanbulSarıyerMirgün
Balta Limanı Hisaryolu

ve Tan Sk.
 Krk.(G) ile işaretli Özel Şartlı Arsa1693
1.467m2'nın

630m2'si
Tam4.000,00 TL11.040,00 TL12.06.202413:00
16341130519050İstanbulSarıyerKocataşKocataş Krk.(19B) ile işaretli Özel Şartlı Arsa6531
13.980m2'nın

120m2'si
Tam700,00 TL1.940,00 TL12.06.202413:00
17341130056009İstanbulSarıyerKireçburnuGoncalar Özel Şartlı Arsa462660m21/41.000,00 TL2.760,00 TL12.06.202413:00
18341130056025İstanbulSarıyerKireçburnuGoncalar Krk.(53A) ile işaretli Özel Şartlı Arsa4626
19.422m2'nın

63m2'si
1/41.000,00 TL2.760,00 TL12.06.202413:00
19341130278000İstanbulSarıyerTarabyaÇıra Özel şartlı Arsa108180225,96m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL12.06.202413:00
20341130125001İstanbulSarıyerYeniBağlar Yolu Özl Şartlı Arsa7676 ve 7158,97m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL12.06.202413:00
21342130037032İstanbulSarıyerYeniköyValide Çeşmesi ve Dirhem Krk.(31) ile İşaretli Özel Şartlı Dükkan3101617m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL12.06.202413:00
22346160012004İstanbulŞişliMecidiyeköyGülbahar Cad. Krk.(E) Osman Sağnak Camii WC'si(6 Kabinli)91086 196/8911.000,00 TL2.760,00 TL12.06.202413:00
23341160720000İstanbulŞişliDuatepeAvukat Cad.41/BApt.Zemin Kat.5 Kapı nolu Özel Şartlı Dükkan1255440m2Tam23.000,00 TL63.480,00 TL12.06.202413:00
24341052693000İstanbulBeyoğluYenişehirTırmık  Özel Şartlı Arsa1379878,75m2Tam750,00 TL2.070,00 TL12.06.202413:00
25341051580000İstanbulBeyoğluYenişehirTaburağası Özel Şartlı Arsa13881050,15m2Tam300,00 TL830,00 TL12.06.202413:00
26341052057000İstanbulBeyoğluHacıahmetDev Süleyman ve Lokumcu29Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu İkametgah1187190,90m2Tam10.000,00 TL27.600,00 TL12.06.202413:00
27341130001000İstanbulSarıyerRumelihisariAli Pertek Özel Şartlı Arsa61271.71m2Tam550,00 TL1.520,00 TL12.06.202413:00
28341130245000İstanbulSarıyerYeniköySalihağa Özel Şartlı Arsa25335160m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL12.06.202413:00
29341030602000İstanbulBeşiktaşBebekİnşirah Özel Şartlı Arsa16551402.794m22/34.000,00 TL50.000,00 TL12.06.202413:00
30341052533000İstanbulBeyoğluYenişehirÇavdar5Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu İkametgah13731970m2Tam11.000,00 TL32.000,00 TL12.06.202413:00
31341082010000İstanbulEyüpsultanÇırçırDicle51Apt.2.Bodrum kat 1Kapı nolu İkametgah12222871m2Tam10.000,00 TL27.600,00 TL12.06.202413:00
32341081948000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinAtılgan5--1Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu İkametgah1415161,34m2Tam7.500,00 TL20.700,00 TL12.06.202413:00
33341082632000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59Apt.3.Kat 12 Kapı nolu İkametgah15944Net 65,31m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL12.06.202413:00
34341082634000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59Apt.5.Kat 19 Kapı nolu İkametgah15944Net 63,77m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL12.06.202413:00
35341082635000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59Apt.5.Kat 20 Kapı nolu İkametgah15944Net 63,31m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL12.06.202413:00
36341082636000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinÇakmak53-59Apt.6.Kat 23 Kapı nolu İkametgah15944Net 63,77m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL12.06.202413:00
37342080108003İstanbulEyüpsultanNişanca
Zal Mahmutpaşa

Cad.
 Krk.(C) ile işaretli Kızıl Mescit Camii WC'si6553 Tam2.000,00 TL5.520,00 TL12.06.202413:00
38342080181002İstanbulEyüpsultanGümüşsuyu MerkezGümüşsuyu Kek.(C) ile işaretli Arsa345
420m2'nın

80m2si
Tam300,00 TL830,00 TL12.06.202413:00
39341081956000İstanbulEyüpsultanNişanca
Selahi Mehmetbey

 Cad.
 Arsa6335148,20m26/7500,00 TL1.380,00 TL12.06.202413:00
40341081592001İstanbulEyüpsultanAlibeyköy-MerkezAtatürk Cadddesi Krk.(B) ile işaretli Hatice Sultan Camii WC'si243 Tam750,00 TL2.070,00 TL12.06.202413:00
41341020164000İstanbulBakırköySakızağacıAhmetrasim53Zemin+asma katlı İkametgah36442m2Tam15.000,00 TL57.000,00 TL12.06.202413:00
42341030696000İstanbulBeşiktaşOrtaköyMehmetçik2--4Bodrum+Zemin+1.Normal Katlı  İkametgah Özel Şart: Taşınmazın 2024 yılı onarım maliyeti yaklaşık 2.062.260,00-TL olup, onarımların  İdaremizin izni ve kontrolünde 9 ay içerisinde yapılması, tüm masrafların kiracısı tarafından karşılanması şartıyla 3(Üç) yıl süreyle kiralanacaktır.5711230,95m2Tam90.000,00 TL248.400,00 TL12.06.202413:00
Basın No:ILN02040880
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