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T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

Giriş Tarihi: 13.12.2024 00:01

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

 
1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların  ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 25/12/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 24/12/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. 
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. 
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.
16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.
17. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar.
                   (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.) 
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA DOSYA İLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPI CİNSİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE
AYLIK

MUHAMMEN 
GEÇİCİ  İHALE İHALE 
NONO  BUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNO NONOM2 BEDELTEMİNATTARİHİSAATİ
1341190747000İstanbulZeytinburnuTelsiz85/4 Özel Şartlı Arsa2629142,00 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL25.12.202413:00
2341190216006İstanbulZeytinburnuVeliefendi75. Özel Şartlı Arsa23884297,00 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL25.12.202413:00
3341191105000İstanbulZeytinburnuYeşiltepe74/341.Kat 2 Nolu Özel Şartlı İkametgah2428476,00 m2Tam16.000,00 TL44.160,00 TL25.12.202413:00
4341191336001İstanbulZeytinburnuYeşiltepe 52/5. Sk.8ADükkan219545156,09 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL25.12.202413:00
5342080167000İstanbulEyüpsultanNişancaDefterdar Camii Avlusu Defterdar Camii Wc si (5 Kabinli)49776 Tam3.000,00 TL8.280,00 TL25.12.202413:00
6341080161000İstanbulEyüpsultanÜç Şehitler1. Bülbül Çıkmazı Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa31636
519,11 m2 nin

183,11 m2 si
Tam1.500,00 TL4.140,00 TL25.12.202413:00
7341081962000İstanbulEyüpsultanÜç ŞehitlerErdi Arsa2221244,00 m2Tam2.000,00 TL5.520,00 TL25.12.202413:00
8341081775000İstanbulEyüpsultanAlibeyköyKemerburgaz Cad. Arsa59513470,14 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL25.12.202413:00
9341080156002İstanbulEyüpsultanNişancaAşhane Krk.(B) ile İşaretli Arsa12241
37,80 m2 nin

26,80 m2 si
Tam1.500,00 TL4.140,00 TL25.12.202413:00
10341081318000İstanbulEyüpsultanSakarya3.Canan Arsa6317271,00 m2Tam1.300,00 TL3.590,00 TL25.12.202413:00
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA DOSYA İLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPI CİNSİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE
AYLIK

MUHAMMEN 
GEÇİCİİHALE İHALE 
NONO  BUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNO NONOM2 BEDELTEMİNATTARİHİSAATİ
11341082172001İstanbulEyüpsultanNişancaNişanca Cad. Bahar Sok. 
Krk.(B) ile İşaretli Tek Katlı

Betonarme Kömürlük
1501
41,32 m2 nin

 20,00 m2 si
Tam1.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
12341080011000İstanbulEyüpsultanDüğmecilerÜmmi Sinan Krk.(B) ile İşaretli Arsa19530
270,53 m2 nin

130,53 m2 si
Tam3.500,00 TL9.660,00 TL25.12.202413:00
13341081420012İstanbulEyüpsultanAlibeyköy-ÇırçırSakin21Krk.(I) ile İşaretli İkametgah353
13.277,00 m2 nin

55,00 m2 si
Tam2.000,00 TL5.520,00 TL25.12.202413:00
14341080064028İstanbulEyüpsultanDefterdarGüldalı5Krk.(18C) ile İşaretli İkametgah1081
3.704,00 m2 nin

115,00 m2si
Tam15.000,00 TL41.400,00 TL25.12.202413:00
15341420011000İstanbulArnavutköyHaraççı
Sanat-Bilen

(1010/6-Bilgin)
 Arsa50295438,44 m2Tam3.500,00 TL9.660,00 TL25.12.202413:00
16341440061000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirYarenler4
Başak Vadi Konutları A Blok 6. Kat

23 Kapı Nolu İkametgah
8073119,48 m2Tam36.000,00 TL99.360,00 TL25.12.202413:00
17341300056000İstanbulBahçelievlerZafer Atatürk Cad. 21/22
Vakıflar Sitesi A1 Blok

Zemin Kat Dükkan
 854955,00 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL25.12.202413:00
18591200029012TekirdağSüleymanpaşaErtuğrulKızılay Cad.  Rüstem Paşa Bedesteni 12 Kapı Nolu Dükkan264344,00 m2Tam750,00 TL2.070,00 TL25.12.202413:00
19591220093000TekirdağÇorluŞeyhsinanSalih Omurtak Cad.143
Çorlu Vakıf İş Merkezi 4. Kat

423 Kapı Nolu Dükkan
329548,00 m2Tam4.000,00 TL11.040,00 TL25.12.202413:00
20591220066000TekirdağÇorluŞeyhsinanSalih Omurtak Cad.143
Çorlu Vakıf İş Merkezi 3. Kat

307 Kapı Nolu Dükkan
329534,70 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL25.12.202413:00
21591220043000TekirdağÇorluŞeyhsinanSalih Omurtak Cad.143
Çorlu Vakıf İş Merkezi 1. Kat

108 Kapı Nolu Dükkan
329534,70 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL25.12.202413:00
22591220048001TekirdağÇorluŞeyhsinanSalih Omurtak Cad.143
Çorlu Vakıf İş Merkezi 1. Kat

117,118,119 Kapı Nolu Dükkanlar
329590,00 m2Tam6.000,00 TL16.560,00 TL25.12.202413:00
23342070293004İstanbulFatihAyasofyaKadırga Limanı Cad. Bostanı Ali Camii WC si14035 Tam5.000,00 TL13.800,00 TL25.12.202413:00
24342070281006İstanbulFatihİshakpaşaGelinlik Nakilbent Camii WC si (6 Kabinli)9620 Tam400,00 TL1.110,00 TL25.12.202413:00
25342070415001İstanbulFatihMimar HayrettinGedikpaşa45Kaliçeci Hasan Ağa Camii WC si 2228 Tam42.420,00 TL117.080,00 TL25.12.202413:00
26342070104001İstanbulFatihMolla FenariYeniçeriler Cad. Atik Ali Paşa Camii WC si 2746-62 Tam34.000,00 TL93.840,00 TL25.12.202413:00
27341071967000İstanbulFatihDayahatunBüyük Yeni Han 
Büyük Yeni Han 1. Kat 32 Kapı Nolu

Kargir Dükkan (Kömürlük)
259 3,50 m22/3400,00 TL1.110,00 TL25.12.202413:00
28342070320000İstanbulFatihDayahatunTarakçı Cafer Daye Hatun Camii WC si 31563 Tam5.000,00 TL13.800,00 TL25.12.202413:00
29341071442000İstanbulFatihSüleymaniyeProf. Dr. Sıddık Sami Onar35Dükkan4334615,00 m2Tam45.000,00 TL124.200,00 TL25.12.202413:00
30342070181002İstanbulFatih
Nişanca

(Kazganisadi)
Şarapnel Krk.(A) ile işaretli Arsa7413892,00 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL25.12.202413:00
31342070157001İstanbulFatihKüçük AyasofyaSu Terazisi  
Helvacıbaşı İskenderağa

Camii WC si (4 Kabinli)
12215 Tam2.000,00 TL5.520,00 TL25.12.202413:00
32341070380000İstanbulFatihKatip KasımArap Mehmet Arsa7761840,00 m260/1201.500,00 TL4.140,00 TL25.12.202413:00
33341090028000İstanbulFatihHırka-i ŞerifKarabulut Krk.(A) ile İşaretli Arsa159735
82,50 m2 nin

10,00 m2 si
Tam960,00 TL2.650,00 TL25.12.202413:00
34342090007000İstanbulFatihİskenderpaşaKızanlık14/1Dükkan105846,00 m2Tam7.700,00 TL21.260,00 TL25.12.202413:00
35342090281000İstanbulFatihSeyitömerKızılelma Cad. Bekir Paşa Camii WC si (4 Kabinli)17281 Tam1.300,00 TL3.590,00 TL25.12.202413:00
36342090119003İstanbulFatihMolla GüraniVatan Cad. 
Molla Şeref Camii Wc si (7 Kabinli)

 Özel Şartlı
19714 Tam1.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
37342090290003İstanbulFatih
Şehremini

(İbrahim Çavuş)
Ayık Fırın Cafer Ağa Camii WC si (9 Kabinli)14798 Tam7.000,00 TL19.320,00 TL25.12.202413:00
38342090130002İstanbulFatihTopkapıKürkçü Bostanı 
Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin

Camii WC si (6 Kabinli)
18501 Tam1.600,00 TL4.420,00 TL25.12.202413:00
39342090367002İstanbulFatihCibaliEsrar Dede 
Aşık Paşa Hüseyin Ağa

Camii WC si (3 Kabinli)
219619 Tam500,00 TL1.380,00 TL25.12.202413:00
40341090867000İstanbulFatihBalat Şair Niyazi Özel Şartlı Arsa189085121,50 m2Tam600,00 TL1.660,00 TL25.12.202413:00
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA DOSYA İLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPI CİNSİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE
AYLIK

MUHAMMEN 
GEÇİCİİHALE İHALE 
NONO  BUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNO NONOM2 BEDELTEMİNATTARİHİSAATİ
41341092319000İstanbulFatihYavuz Sultan SelimDinibütün Arsa24612 ve 374,10 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL25.12.202413:00
42341092120000İstanbulFatihTopkapıTurgut Özal Millet Cad.168Apt. 6. Kat 15 Kapı Nolu İkametgah18505575,00 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL25.12.202413:00
43342090645003İstanbulFatihAyvansarayÇember Hazreti Cabir Camii WC si 283064 Tam1.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
44342090299004İstanbulFatihŞehremini Günaydın Şeyh Raşit Camii WC si (5 Kabinli)17195 Tam1.500,00 TL4.140,00 TL25.12.202413:00
45341092430000İstanbulFatihMolla Aşkı Aşık Yunus Çıkmazı Özel Şartlı Arsa26631156,11 m2Tam500,00 TL1.380,00 TL25.12.202413:00
46341091348000İstanbulFatihHırka-i ŞerifKum Odaları Krk.(A-D) İle İşaretli Arsa160090
149,00 m2 nin

85,24 m2 si
3/45.000,00 TL13.800,00 TL25.12.202413:00
47341091832000İstanbulFatihTopkapıKahalbaşı31Apt. Giriş Kat 2 kapı Nolu İkametgah19022570,00 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL25.12.202413:00
48341050358001İstanbulBeyoğluHacıahmetİplikçi Fırın80/A
Krk.(C) ile İşaretli Özel Şartlı

 Ahşap Dükkan
11751
512,20 m2 nin

20,00 m2 si 
Tam4.000,00 TL11.040,00 TL25.12.202413:00
49341052005000İstanbulBeyoğluHacıahmetElmastıraş Arsa12041343,76 m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
50341052180000İstanbulBeyoğluHalıcıoğluAhiretlik111. Bodrum Kat 2 Nolu İkametgah2918964,90 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL25.12.202413:00
51341052387000İstanbulBeyoğluHalıcıoğluTokaç312. Kat 8 Nolu İkametgah2947770,11 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL25.12.202413:00
52341052821000İstanbulBeyoğluKeçecipiriÇekirdekçi21. Kat 1 Nolu İkametgah3083566,87 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL25.12.202413:00
53341052822000İstanbulBeyoğluKeçecipiriÇekirdekçi22. Kat 2 Nolu İkametgah3083566,87 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL25.12.202413:00
54341052601000İstanbulBeyoğluÇatmamescitTozkoparan Camii Apt. 2.Kat 7 kapı Nolu İkametgah8823840,00 m2 Tam16.000,00 TL44.160,00 TL25.12.202413:00
55341051526002İstanbulBeyoğluSütlüceElif Efendi Çıkmazı  Krk.(B) ile İşaretli Arsa272633400,00 m24/65.000,00 TL13.800,00 TL25.12.202413:00
56341050940000İstanbulBeyoğluHacıahmetKarakol Arsa1183870,75 m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
57341052602000İstanbulBeyoğluÇatmamescitTozkoparan Camii Apt. 3. Kat 9 Kapı Nolu İkametgah8823840,00 m2 Tam16.000,00 TL44.160,00 TL25.12.202413:00
58341052783001İstanbulBeyoğluBülbülSakız Ağacı Krk.(B) ile İşaretli 115 Kapı Nolu Dükkan562628,25 m211/183.000,00 TL8.280,00 TL25.12.202413:00
59342050114006İstanbulBeyoğluKüçükpiyaleTahta Kadı ve Hakim6 Zemin Kat Depo11693040,00 m2 Tam5.000,00 TL13.800,00 TL25.12.202413:00
60341052737000İstanbulBeyoğluKüçükpiyalePişmaniye18Apt. Bodrum Kat 1 Kapı Nolu İkametgah1160668,40 m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL25.12.202413:00
61341051993002İstanbulBeyoğluKaptanpaşaPiyale Havuzbaşı 8Krk.(B) ile İşaretli Özel Şartlı Depo3510590,00 m251/1023.000,00 TL8.280,00 TL25.12.202413:00
62341051987000İstanbulBeyoğluHacıahmetHacı Ahmet Bostanı Özel Şartlı Arsa11822461,30 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL25.12.202413:00
63341052380000İstanbulBeyoğluHacıahmetYeni Nesil Arsa1200756,82 m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
64341052098000İstanbulBeyoğluHacıhüsrev/İstiklalArapzade Dergahı Krk.(A) ile işaretli Arsa161254
142,00 m2 nin

121,50 m2 si
Tam2.500,00 TL6.900,00 TL25.12.202413:00
65341051042000İstanbulBeyoğluYenişehirMaviş Arsa1374151,70 m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL25.12.202413:00
66341052134000İstanbulBeyoğluŞehitmuhtarÇorbacı Arsa418531,00 m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL25.12.202413:00
67341052111000İstanbulBeyoğluİstiklal/HacıhüsrevDarbuka Arsa16362537,75 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL25.12.202413:00
68341052174000İstanbulBeyoğluHacıhüsrevSahaf Mezarlığı Arsa1639434,90 m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
69341051124000İstanbulBeyoğluYenişehirHakan ve Tabur Ağası Arsa138812126,26 m2Tam4.000,00 TL11.040,00 TL25.12.202413:00
70341051129000İstanbulBeyoğluYenişehirYaman Ali Arsa1390881,20 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL25.12.202413:00
71341030602000İstanbulBeşiktaşBebekİnşirah  Özel Şartlı Arsa16551402.794 m22/340.000,00 TL110.400,00 TL25.12.202413:00
72341030632000İstanbulBeşiktaşOrtaköyKaraca67
Kardelen Sitesi E Blok Zemin Kat

1 Kapı Nolu İkametgah
157413190,00 m2 Tam50.000,00 TL138.000,00 TL25.12.202413:00
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA DOSYA İLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPI CİNSİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE
AYLIK

MUHAMMEN 
GEÇİCİİHALE İHALE 
NONO  BUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNO NONOM2 BEDELTEMİNATTARİHİSAATİ
73342030016001İstanbulBeşiktaşMuradiyeGöknar ve Şair Nazım 
Muradiye Camii altı 29/1 Kapı Nolu

Özel Şartlı Dükkan
813120,00 m2Tam17.000,00 TL46.920,00 TL25.12.202413:00
74342030016003İstanbulBeşiktaşMuradiyeGöknar ve Şair Nazım 
Muradiye Camii altı 29/1-B Kapı Nolu

Özel Şartlı Dükkan
813120,00 m2Tam17.000,00 TL46.920,00 TL25.12.202413:00
75341030246000İstanbulBeşiktaşBebekBebek Deresi Özel Şartlı Arsa569460,00 m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
76341030434000İstanbulBeşiktaşBebekBebek Deresi Özel Şartlı Arsa569395,00 m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL25.12.202413:00
77341030405002İstanbulBeşiktaşKuruçeşmeOrman Krk.(B) ile İşaretli Arsa121218
617,50 m2 nin

137,50 m2 si 
Tam14.000,00 TL38.640,00 TL25.12.202413:00
78341160479000İstanbulŞişliEskişehirDericiler19Apt. Bodrum Kat 3 Kapı Nolu İkametgah13162367,00 m2Tam11.000,00 TL30.360,00 TL25.12.202413:00
79342160235001İstanbulŞişliEskişehirKaytancı Rasim Krk.(A2) ile İşaretli Arsa134316-17-18178,32 m2Tam7.000,00 TL19.320,00 TL25.12.202413:00
80341160414000İstanbulŞişliFeriköyKuyulubağ55-57Mesut Apt. 4. Kat 12 Kapı Nolu İkametgah124187115,00 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL25.12.202413:00
81341160261000İstanbulŞişliEskişehirKükürtlü Özel Şartlı Arsa13361051,75 m2Tam1.750,00 TL4.830,00 TL25.12.202413:00
82341130054000İstanbulSarıyerİstinyeRessam Hikmet Onat Krk.(C) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa2353
353,00 m2 nin

193,00 m2 si
Tam43.000,00 TL118.680,00 TL25.12.202413:00
83341130370000İstanbulSarıyerMerkezAtabey Krk.(A) ile işaretli Arsa72210
166,43 m2 nin

132,43 m2 si 
Tam4.000,00 TL11.040,00 TL25.12.202413:00
84341130304012İstanbulSarıyerYenimahalleBaşkent Çıkmazı Krk.(14) rakamı ile İşaretli Özel Şartlı Arsa7302650,00 m2Tam6.500,00 TL17.940,00 TL25.12.202413:00
85341130056025İstanbulSarıyerKireçburnuGoncalar Krk.(53A) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa4626
19.422 m2 nin

 63,00 m2 si 
1/41.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
86341130346003İstanbulSarıyerMerkezKütüphane Çıkmazı Krk.(C) İle İşaretli Arsa605162
1.691,00 m2 nin

105,00 m2 si 
31/962.500,00 TL6.900,00 TL25.12.202413:00
87341130056009İstanbulSarıyerKireçburnuGoncalar Özel Şartlı Arsa4626
19.422 m2 nin

60,00 m2 si 
1/41.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
88341130519050İstanbulSarıyerKocataşKocataş Krk.(19B) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa6531
13.980 m2 nin

120,00 m2 si
Tam700,00 TL1.940,00 TL25.12.202413:00
89341130532002İstanbulSarıyerBalta  LimanıÇayır Cad. 
Krk.( F ve M) ile işaretli Özel Şartlı

Arsa Üzeri Muhdesat
7732
11.159 m2 nin

530,00 m2 si
Tam250.000,00 TL690.000,00 TL25.12.202413:00
90341130585000İstanbulSarıyerYenimahalleÇınar Mektebi Özel Şartlı Arsa769381,88 m2Tam1.000,00 TL2.760,00 TL25.12.202413:00
Basın No:ILN02136781
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