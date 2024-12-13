Giriş Tarihi: 13.12.2024 00:01
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
|1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 25/12/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.
|2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 24/12/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
|3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
|4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
|5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
|6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
|7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
|8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
|9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
|10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
|11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
|12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
|13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
|14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
|15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.
|16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.
|17. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar.
|(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.)
|İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|SIRA
|DOSYA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE / SOKAK
|KAPI
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HİSSE
AYLIK
MUHAMMEN
|GEÇİCİ
|İHALE
|İHALE
|NO
|NO
|BUCAĞI / KÖYÜ
|MEVKİİ
|NO
|NO
|NO
|M2
|BEDEL
|TEMİNAT
|TARİHİ
|SAATİ
|1
|341190747000
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Telsiz
|85/4
|Özel Şartlı Arsa
|2629
|1
|42,00 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|2
|341190216006
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Veliefendi
|75.
|Özel Şartlı Arsa
|2388
|42
|97,00 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|3
|341191105000
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Yeşiltepe
|74/3
|4
|1.Kat 2 Nolu Özel Şartlı İkametgah
|2428
|4
|76,00 m2
|Tam
|16.000,00 TL
|44.160,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|4
|341191336001
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Yeşiltepe
|52/5. Sk.
|8A
|Dükkan
|2195
|451
|56,09 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|5
|342080167000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Defterdar Camii Avlusu
|Defterdar Camii Wc si (5 Kabinli)
|497
|76
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|6
|341080161000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Üç Şehitler
|1. Bülbül Çıkmazı
|Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa
|316
|36
519,11 m2 nin
183,11 m2 si
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|7
|341081962000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Üç Şehitler
|Erdi
|Arsa
|222
|12
|44,00 m2
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|8
|341081775000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Alibeyköy
|Kemerburgaz Cad.
|Arsa
|595
|13
|470,14 m2
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|9
|341080156002
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Aşhane
|Krk.(B) ile İşaretli Arsa
|122
|41
37,80 m2 nin
26,80 m2 si
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|10
|341081318000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Sakarya
|3.Canan
|Arsa
|631
|7
|271,00 m2
|Tam
|1.300,00 TL
|3.590,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|SIRA
|DOSYA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE / SOKAK
|KAPI
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HİSSE
AYLIK
MUHAMMEN
|GEÇİCİ
|İHALE
|İHALE
|NO
|NO
|BUCAĞI / KÖYÜ
|MEVKİİ
|NO
|NO
|NO
|M2
|BEDEL
|TEMİNAT
|TARİHİ
|SAATİ
|11
|341082172001
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Nişanca Cad. Bahar Sok.
Krk.(B) ile İşaretli Tek Katlı
Betonarme Kömürlük
|150
|1
41,32 m2 nin
20,00 m2 si
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|12
|341080011000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Düğmeciler
|Ümmi Sinan
|Krk.(B) ile İşaretli Arsa
|195
|30
270,53 m2 nin
130,53 m2 si
|Tam
|3.500,00 TL
|9.660,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|13
|341081420012
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Alibeyköy-Çırçır
|Sakin
|21
|Krk.(I) ile İşaretli İkametgah
|35
|3
13.277,00 m2 nin
55,00 m2 si
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|14
|341080064028
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Defterdar
|Güldalı
|5
|Krk.(18C) ile İşaretli İkametgah
|108
|1
3.704,00 m2 nin
115,00 m2si
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|15
|341420011000
|İstanbul
|Arnavutköy
|Haraççı
Sanat-Bilen
(1010/6-Bilgin)
|Arsa
|5029
|5
|438,44 m2
|Tam
|3.500,00 TL
|9.660,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|16
|341440061000
|İstanbul
|Başakşehir
|Başakşehir
|Yarenler
|4
Başak Vadi Konutları A Blok 6. Kat
23 Kapı Nolu İkametgah
|807
|3
|119,48 m2
|Tam
|36.000,00 TL
|99.360,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|17
|341300056000
|İstanbul
|Bahçelievler
|Zafer
|Atatürk Cad.
|21/22
Vakıflar Sitesi A1 Blok
Zemin Kat Dükkan
|8549
|55,00 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|18
|591200029012
|Tekirdağ
|Süleymanpaşa
|Ertuğrul
|Kızılay Cad.
|Rüstem Paşa Bedesteni 12 Kapı Nolu Dükkan
|264
|34
|4,00 m2
|Tam
|750,00 TL
|2.070,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|19
|591220093000
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyhsinan
|Salih Omurtak Cad.
|143
Çorlu Vakıf İş Merkezi 4. Kat
423 Kapı Nolu Dükkan
|32
|95
|48,00 m2
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|20
|591220066000
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyhsinan
|Salih Omurtak Cad.
|143
Çorlu Vakıf İş Merkezi 3. Kat
307 Kapı Nolu Dükkan
|32
|95
|34,70 m2
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|21
|591220043000
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyhsinan
|Salih Omurtak Cad.
|143
Çorlu Vakıf İş Merkezi 1. Kat
108 Kapı Nolu Dükkan
|32
|95
|34,70 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|22
|591220048001
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyhsinan
|Salih Omurtak Cad.
|143
Çorlu Vakıf İş Merkezi 1. Kat
117,118,119 Kapı Nolu Dükkanlar
|32
|95
|90,00 m2
|Tam
|6.000,00 TL
|16.560,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|23
|342070293004
|İstanbul
|Fatih
|Ayasofya
|Kadırga Limanı Cad.
|Bostanı Ali Camii WC si
|140
|35
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|24
|342070281006
|İstanbul
|Fatih
|İshakpaşa
|Gelinlik
|Nakilbent Camii WC si (6 Kabinli)
|96
|20
|Tam
|400,00 TL
|1.110,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|25
|342070415001
|İstanbul
|Fatih
|Mimar Hayrettin
|Gedikpaşa
|45
|Kaliçeci Hasan Ağa Camii WC si
|222
|8
|Tam
|42.420,00 TL
|117.080,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|26
|342070104001
|İstanbul
|Fatih
|Molla Fenari
|Yeniçeriler Cad.
|Atik Ali Paşa Camii WC si
|274
|6-62
|Tam
|34.000,00 TL
|93.840,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|27
|341071967000
|İstanbul
|Fatih
|Dayahatun
|Büyük Yeni Han
Büyük Yeni Han 1. Kat 32 Kapı Nolu
Kargir Dükkan (Kömürlük)
|259
|3,50 m2
|2/3
|400,00 TL
|1.110,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|28
|342070320000
|İstanbul
|Fatih
|Dayahatun
|Tarakçı Cafer
|Daye Hatun Camii WC si
|315
|63
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|29
|341071442000
|İstanbul
|Fatih
|Süleymaniye
|Prof. Dr. Sıddık Sami Onar
|35
|Dükkan
|433
|46
|15,00 m2
|Tam
|45.000,00 TL
|124.200,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|30
|342070181002
|İstanbul
|Fatih
Nişanca
(Kazganisadi)
|Şarapnel
|Krk.(A) ile işaretli Arsa
|741
|38
|92,00 m2
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|31
|342070157001
|İstanbul
|Fatih
|Küçük Ayasofya
|Su Terazisi
Helvacıbaşı İskenderağa
Camii WC si (4 Kabinli)
|122
|15
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|32
|341070380000
|İstanbul
|Fatih
|Katip Kasım
|Arap Mehmet
|Arsa
|776
|18
|40,00 m2
|60/120
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|33
|341090028000
|İstanbul
|Fatih
|Hırka-i Şerif
|Karabulut
|Krk.(A) ile İşaretli Arsa
|1597
|35
82,50 m2 nin
10,00 m2 si
|Tam
|960,00 TL
|2.650,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|34
|342090007000
|İstanbul
|Fatih
|İskenderpaşa
|Kızanlık
|14/1
|Dükkan
|1058
|4
|6,00 m2
|Tam
|7.700,00 TL
|21.260,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|35
|342090281000
|İstanbul
|Fatih
|Seyitömer
|Kızılelma Cad.
|Bekir Paşa Camii WC si (4 Kabinli)
|1728
|1
|Tam
|1.300,00 TL
|3.590,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|36
|342090119003
|İstanbul
|Fatih
|Molla Gürani
|Vatan Cad.
Molla Şeref Camii Wc si (7 Kabinli)
Özel Şartlı
|1971
|4
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|37
|342090290003
|İstanbul
|Fatih
Şehremini
(İbrahim Çavuş)
|Ayık Fırın
|Cafer Ağa Camii WC si (9 Kabinli)
|1479
|8
|Tam
|7.000,00 TL
|19.320,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|38
|342090130002
|İstanbul
|Fatih
|Topkapı
|Kürkçü Bostanı
Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin
Camii WC si (6 Kabinli)
|1850
|1
|Tam
|1.600,00 TL
|4.420,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|39
|342090367002
|İstanbul
|Fatih
|Cibali
|Esrar Dede
Aşık Paşa Hüseyin Ağa
Camii WC si (3 Kabinli)
|2196
|19
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|40
|341090867000
|İstanbul
|Fatih
|Balat
|Şair Niyazi
|Özel Şartlı Arsa
|1890
|85
|121,50 m2
|Tam
|600,00 TL
|1.660,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|SIRA
|DOSYA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE / SOKAK
|KAPI
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HİSSE
AYLIK
MUHAMMEN
|GEÇİCİ
|İHALE
|İHALE
|NO
|NO
|BUCAĞI / KÖYÜ
|MEVKİİ
|NO
|NO
|NO
|M2
|BEDEL
|TEMİNAT
|TARİHİ
|SAATİ
|41
|341092319000
|İstanbul
|Fatih
|Yavuz Sultan Selim
|Dinibütün
|Arsa
|2461
|2 ve 3
|74,10 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|42
|341092120000
|İstanbul
|Fatih
|Topkapı
|Turgut Özal Millet Cad.
|168
|Apt. 6. Kat 15 Kapı Nolu İkametgah
|1850
|55
|75,00 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|43
|342090645003
|İstanbul
|Fatih
|Ayvansaray
|Çember
|Hazreti Cabir Camii WC si
|2830
|64
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|44
|342090299004
|İstanbul
|Fatih
|Şehremini
|Günaydın
|Şeyh Raşit Camii WC si (5 Kabinli)
|1719
|5
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|45
|341092430000
|İstanbul
|Fatih
|Molla Aşkı
|Aşık Yunus Çıkmazı
|Özel Şartlı Arsa
|2663
|11
|56,11 m2
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|46
|341091348000
|İstanbul
|Fatih
|Hırka-i Şerif
|Kum Odaları
|Krk.(A-D) İle İşaretli Arsa
|1600
|90
149,00 m2 nin
85,24 m2 si
|3/4
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|47
|341091832000
|İstanbul
|Fatih
|Topkapı
|Kahalbaşı
|31
|Apt. Giriş Kat 2 kapı Nolu İkametgah
|1902
|25
|70,00 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|48
|341050358001
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıahmet
|İplikçi Fırın
|80/A
Krk.(C) ile İşaretli Özel Şartlı
Ahşap Dükkan
|1175
|1
512,20 m2 nin
20,00 m2 si
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|49
|341052005000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıahmet
|Elmastıraş
|Arsa
|1204
|13
|43,76 m2
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|50
|341052180000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Halıcıoğlu
|Ahiretlik
|11
|1. Bodrum Kat 2 Nolu İkametgah
|2918
|9
|64,90 m2
|Tam
|20.000,00 TL
|55.200,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|51
|341052387000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Halıcıoğlu
|Tokaç
|31
|2. Kat 8 Nolu İkametgah
|2947
|7
|70,11 m2
|Tam
|20.000,00 TL
|55.200,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|52
|341052821000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Keçecipiri
|Çekirdekçi
|2
|1. Kat 1 Nolu İkametgah
|3083
|5
|66,87 m2
|Tam
|20.000,00 TL
|55.200,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|53
|341052822000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Keçecipiri
|Çekirdekçi
|2
|2. Kat 2 Nolu İkametgah
|3083
|5
|66,87 m2
|Tam
|20.000,00 TL
|55.200,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|54
|341052601000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Çatmamescit
|Tozkoparan Camii
|Apt. 2.Kat 7 kapı Nolu İkametgah
|882
|38
|40,00 m2
|Tam
|16.000,00 TL
|44.160,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|55
|341051526002
|İstanbul
|Beyoğlu
|Sütlüce
|Elif Efendi Çıkmazı
|Krk.(B) ile İşaretli Arsa
|2726
|33
|400,00 m2
|4/6
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|56
|341050940000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıahmet
|Karakol
|Arsa
|1183
|8
|70,75 m2
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|57
|341052602000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Çatmamescit
|Tozkoparan Camii
|Apt. 3. Kat 9 Kapı Nolu İkametgah
|882
|38
|40,00 m2
|Tam
|16.000,00 TL
|44.160,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|58
|341052783001
|İstanbul
|Beyoğlu
|Bülbül
|Sakız Ağacı
|Krk.(B) ile İşaretli 115 Kapı Nolu Dükkan
|562
|6
|28,25 m2
|11/18
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|59
|342050114006
|İstanbul
|Beyoğlu
|Küçükpiyale
|Tahta Kadı ve Hakim
|6
|Zemin Kat Depo
|1169
|30
|40,00 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|60
|341052737000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Küçükpiyale
|Pişmaniye
|18
|Apt. Bodrum Kat 1 Kapı Nolu İkametgah
|1160
|6
|68,40 m2
|Tam
|12.000,00 TL
|33.120,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|61
|341051993002
|İstanbul
|Beyoğlu
|Kaptanpaşa
|Piyale Havuzbaşı
|8
|Krk.(B) ile İşaretli Özel Şartlı Depo
|3510
|5
|90,00 m2
|51/102
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|62
|341051987000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıahmet
|Hacı Ahmet Bostanı
|Özel Şartlı Arsa
|1182
|24
|61,30 m2
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|63
|341052380000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıahmet
|Yeni Nesil
|Arsa
|1200
|7
|56,82 m2
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|64
|341052098000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıhüsrev/İstiklal
|Arapzade Dergahı
|Krk.(A) ile işaretli Arsa
|1612
|54
142,00 m2 nin
121,50 m2 si
|Tam
|2.500,00 TL
|6.900,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|65
|341051042000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Yenişehir
|Maviş
|Arsa
|1374
|1
|51,70 m2
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|66
|341052134000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Şehitmuhtar
|Çorbacı
|Arsa
|418
|5
|31,00 m2
|Tam
|2.500,00 TL
|6.900,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|67
|341052111000
|İstanbul
|Beyoğlu
|İstiklal/Hacıhüsrev
|Darbuka
|Arsa
|1636
|25
|37,75 m2
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|68
|341052174000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıhüsrev
|Sahaf Mezarlığı
|Arsa
|1639
|4
|34,90 m2
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|69
|341051124000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Yenişehir
|Hakan ve Tabur Ağası
|Arsa
|1388
|12
|126,26 m2
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|70
|341051129000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Yenişehir
|Yaman Ali
|Arsa
|1390
|8
|81,20 m2
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|71
|341030602000
|İstanbul
|Beşiktaş
|Bebek
|İnşirah
|Özel Şartlı Arsa
|1655
|140
|2.794 m2
|2/3
|40.000,00 TL
|110.400,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|72
|341030632000
|İstanbul
|Beşiktaş
|Ortaköy
|Karaca
|67
Kardelen Sitesi E Blok Zemin Kat
1 Kapı Nolu İkametgah
|1574
|131
|90,00 m2
|Tam
|50.000,00 TL
|138.000,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|SIRA
|DOSYA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE / SOKAK
|KAPI
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HİSSE
AYLIK
MUHAMMEN
|GEÇİCİ
|İHALE
|İHALE
|NO
|NO
|BUCAĞI / KÖYÜ
|MEVKİİ
|NO
|NO
|NO
|M2
|BEDEL
|TEMİNAT
|TARİHİ
|SAATİ
|73
|342030016001
|İstanbul
|Beşiktaş
|Muradiye
|Göknar ve Şair Nazım
Muradiye Camii altı 29/1 Kapı Nolu
Özel Şartlı Dükkan
|813
|1
|20,00 m2
|Tam
|17.000,00 TL
|46.920,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|74
|342030016003
|İstanbul
|Beşiktaş
|Muradiye
|Göknar ve Şair Nazım
Muradiye Camii altı 29/1-B Kapı Nolu
Özel Şartlı Dükkan
|813
|1
|20,00 m2
|Tam
|17.000,00 TL
|46.920,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|75
|341030246000
|İstanbul
|Beşiktaş
|Bebek
|Bebek Deresi
|Özel Şartlı Arsa
|569
|4
|60,00 m2
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|76
|341030434000
|İstanbul
|Beşiktaş
|Bebek
|Bebek Deresi
|Özel Şartlı Arsa
|569
|3
|95,00 m2
|Tam
|2.500,00 TL
|6.900,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|77
|341030405002
|İstanbul
|Beşiktaş
|Kuruçeşme
|Orman
|Krk.(B) ile İşaretli Arsa
|1212
|18
617,50 m2 nin
137,50 m2 si
|Tam
|14.000,00 TL
|38.640,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|78
|341160479000
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir
|Dericiler
|19
|Apt. Bodrum Kat 3 Kapı Nolu İkametgah
|1316
|23
|67,00 m2
|Tam
|11.000,00 TL
|30.360,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|79
|342160235001
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir
|Kaytancı Rasim
|Krk.(A2) ile İşaretli Arsa
|1343
|16-17-18
|178,32 m2
|Tam
|7.000,00 TL
|19.320,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|80
|341160414000
|İstanbul
|Şişli
|Feriköy
|Kuyulubağ
|55-57
|Mesut Apt. 4. Kat 12 Kapı Nolu İkametgah
|1241
|87
|115,00 m2
|Tam
|20.000,00 TL
|55.200,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|81
|341160261000
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir
|Kükürtlü
|Özel Şartlı Arsa
|1336
|10
|51,75 m2
|Tam
|1.750,00 TL
|4.830,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|82
|341130054000
|İstanbul
|Sarıyer
|İstinye
|Ressam Hikmet Onat
|Krk.(C) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa
|235
|3
353,00 m2 nin
193,00 m2 si
|Tam
|43.000,00 TL
|118.680,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|83
|341130370000
|İstanbul
|Sarıyer
|Merkez
|Atabey
|Krk.(A) ile işaretli Arsa
|722
|10
166,43 m2 nin
132,43 m2 si
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|84
|341130304012
|İstanbul
|Sarıyer
|Yenimahalle
|Başkent Çıkmazı
|Krk.(14) rakamı ile İşaretli Özel Şartlı Arsa
|730
|2
|650,00 m2
|Tam
|6.500,00 TL
|17.940,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|85
|341130056025
|İstanbul
|Sarıyer
|Kireçburnu
|Goncalar
|Krk.(53A) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa
|462
|6
19.422 m2 nin
63,00 m2 si
|1/4
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|86
|341130346003
|İstanbul
|Sarıyer
|Merkez
|Kütüphane Çıkmazı
|Krk.(C) İle İşaretli Arsa
|605
|162
1.691,00 m2 nin
105,00 m2 si
|31/96
|2.500,00 TL
|6.900,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|87
|341130056009
|İstanbul
|Sarıyer
|Kireçburnu
|Goncalar
|Özel Şartlı Arsa
|462
|6
19.422 m2 nin
60,00 m2 si
|1/4
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|88
|341130519050
|İstanbul
|Sarıyer
|Kocataş
|Kocataş
|Krk.(19B) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa
|653
|1
13.980 m2 nin
120,00 m2 si
|Tam
|700,00 TL
|1.940,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|89
|341130532002
|İstanbul
|Sarıyer
|Balta Limanı
|Çayır Cad.
Krk.( F ve M) ile işaretli Özel Şartlı
Arsa Üzeri Muhdesat
|77
|32
11.159 m2 nin
530,00 m2 si
|Tam
|250.000,00 TL
|690.000,00 TL
|25.12.2024
|13:00
|90
|341130585000
|İstanbul
|Sarıyer
|Yenimahalle
|Çınar Mektebi
|Özel Şartlı Arsa
|769
|3
|81,88 m2
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|25.12.2024
|13:00
Basın No:ILN02136781
ilangovtr