Giriş Tarihi: 31.05.2025 00:01
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ
|1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 18/06/2025 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.
|2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 17/06/2025 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
|3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
|4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
|5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
|6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
|7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez,
idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
|9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
|10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
|11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
|12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki muteber kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irad kaydedilir.
Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
|14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
|15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.
|16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.
|17. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar.
|18. Aşağıdaki listenin 1 ve 2. Sırasında yeralan taşınmazlar 5 (BEŞ) yıl süreyle kiralanacaktır.
|(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.)
|İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|SIRA
|DOSYA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE / SOKAK
|KAPI
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HİSSE
AYLIK
MUHAMMEN
|GEÇİCİ
|İHALE
|İHALE
|NO
|NO
|BUCAĞI / KÖYÜ
|MEVKİİ
|NO
|NO
|NO
|M2
|BEDEL
|TEMİNAT
|TARİHİ
|SAATİ
|1
|341030528000
|İstanbul
|Beşiktaş
|Mecidiye
|Yelkovan
Bodrum+Zemin+1. Normal Kat+Teras
Özel Şartlı Dükkan
|216
|6
|58,00 m2
|Tam
|250.000,00 TL
|690.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|2
|341130072000
|İstanbul
|Sarıyer
|Rumelihisarı
|Hisar Meydanı
|Özel Şartlı Arsa Üzeri Muhdesat
|73
|2
|3.756 m2
|Tam
|500.000,00 TL
|1.380.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|3
|341030414005
|İstanbul
|Beşiktaş
|Mecidiye
|İşkembeci Yaver
|5
|Zemin+1 Katlı Dükkan
|211
|2
|30,00 m2
|Tam
|20.000,00 TL
|55.200,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|4
|341030778000
|İstanbul
|Beşiktaş
|Mecidiye
|Sarıbal
|12-14
|Eser Apt. Zemin Kat 3 Kapı Nolu İkametgah
|201
|55
|61,65 m2
|Tam
|30.000,00 TL
|82.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|5
|341030459000
|İstanbul
|Beşiktaş
|Bebek
|Küçük Bebek Cad.
|Özel Şartlı Arsa
|632
|15
|1.437,00 m2
|Tam
|50.000,00 TL
|138.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|6
|341030006000
|İstanbul
|Beşiktaş
|Arnavutköy
|Bebek Arnavutköy Cad.
|107
|Kargir Dükkan
|88
|38
|233,85 m2
|Tam
|250.000,00 TL
|690.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|7
|342030016003
|İstanbul
|Beşiktaş
|Muradiye
|Göknar ve Şair Nazım
Muradiye Camii altı 29/1-B Kapı Nolu
Özel Şartlı Dükkan
|813
|1
|20,00 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|8
|342030016001
|İstanbul
|Beşiktaş
|Muradiye
|Göknar ve Şair Nazım
Muradiye Camii altı 29/1 Kapı Nolu
Özel Şartlı Dükkan
|813
|1
|20,00 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|9
|341130349001
|İstanbul
|Sarıyer
|Büyükdere
|Topçu Karakol
|Krk.(B) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa
|563
|13
|88,00 m2
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|10
|341130056025
|İstanbul
|Sarıyer
|Kireçburnu
|Goncalar
|Krk.(53A) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa
|462
|6
19.422 m2 nin
63,00 m2 si
|1/4
|700,00 TL
|1.940,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|11
|341130346003
|İstanbul
|Sarıyer
|Merkez
|Kütüphane Çıkmazı
|Krk.(C) İle İşaretli Arsa
|605
|162
1.691,00 m2 nin
105,00 m2 si
|31/96
|1.800,00 TL
|4.970,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|12
|341130056009
|İstanbul
|Sarıyer
|Kireçburnu
|Goncalar
|Krk.(56) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa
|462
|6
19.422 m2 nin
60,00 m2 si
|1/4
|700,00 TL
|1.940,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|13
|341130519050
|İstanbul
|Sarıyer
|Kocataş
|Kocataş
|Krk.(19B) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa
|653
|1
13.980 m2 nin
120,00 m2 si
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|14
|341130585000
|İstanbul
|Sarıyer
|Yenimahalle
|Çınar Mektebi
|Özel Şartlı Arsa
|769
|3
|81,88 m2
|Tam
|700,00 TL
|1.940,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|15
|341130495000
|İstanbul
|Sarıyer
|Yenimahalle
|Karakütük Cad.
|Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa
|759
|2-3
|101,07 m2
|7/30
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|16
|341130271004
|İstanbul
|Sarıyer
|Maden
|Boğaziçi
|Krk.(c) İle İşaretli Özel Şartlı İkametgah ve Bahçe
|969
|1
10.710,00 m2 nin
1.500,00 m2 si
|Tam
|105.000,00 TL
|289.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|17
|341130371000
|İstanbul
|Sarıyer
|Tarabya
|Bostan
|Özel Şartlı Arsa
|418
|9
|2890,56 m2
|Tam
|400.000,00 TL
|1.104.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|18
|343051035001
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıahmet
|Ali Ağa
|31
|Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı İkametgah
|1196
|6
|50,60 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|19
|341052097000
|İstanbul
|Beyoğlu
|İstiklal/Hacıhüsrev
|İlham
|Arsa
|1612
|73
|174,65 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|20
|341051158000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıahmet
|Sahancı
|52
|Özel Şartlı Dükkan(Depo)
|1195
|27
|83,27 m2
|Tam
|10.000,00 TL
|27.600,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|21
|341052110000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Hacıhüsrev
|Sahaf Kuyusu
|Arsa
|1636
|23
|284,30 m2
|Tam
|7.000,00 TL
|19.320,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|22
|341052842000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Piripaşa
|Baçtar
|51
|Apt. Zemin Kat 3 Kapı Nolu İkametgah
|3017
|5
|74,88 m2
|Tam
|20.000,00 TL
|55.200,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|23
|341052843000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Piripaşa
|Baçtar
|51
|Apt. Zemin Kat 4 Kapı Nolu İkametgah
|3017
|5
|65,28 m2
|Tam
|20.000,00 TL
|55.200,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|24
|341052845000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Piripaşa
|Baçtar
|51
|Apt. 1. Kat 6 kapı Nolu İkametgah
|3017
|5
|87,29 m2
|Tam
|25.000,00 TL
|69.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|25
|341052846000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Piripaşa
|Baçtar
|51
|Apt. 2. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah
|3017
|5
|87,23 m2
|Tam
|25.000,00 TL
|69.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|26
|341052567000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Piripaşa
|Turşucu Çeşme
|3
|Apt. Zemin Kat 3 Kapı Nolu İkametgah
|2959
|16
|100,00 m2
|Tam
|30.000,00 TL
|82.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|27
|341051478000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Halıcıoğlu
|Sıvacı Ahmet
|Krk.(E) ile İşaretli Arsa
|2896
|7
|188,00 m2
|Tam
|8.000,00 TL
|22.080,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|SIRA
|DOSYA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE / SOKAK
|KAPI
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HİSSE
AYLIK
MUHAMMEN
|GEÇİCİ
|İHALE
|İHALE
|NO
|NO
|BUCAĞI / KÖYÜ
|MEVKİİ
|NO
|NO
|NO
|M2
|BEDEL
|TEMİNAT
|TARİHİ
|SAATİ
|28
|341052040000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Bülbül
|Atlı Asas
|Arsa
|581
|25
|45,50 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|29
|341052295000
|İstanbul
|Beyoğlu
|Bülbül
|Kavuncu Hasan
|20/A
|Dükkan
|559
|10
|29,25 m2
|Tam
|9.000,00 TL
|24.840,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|30
|341160476000
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir
|Kınalı Keklik
|Arsa
|1318
|51
|35,00 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|31
|341160165000
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir
|Kınalı Keklik
|Arsa
|1318
|52
|317,00 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|32
|341160211001
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir
|Akağalar Cad.
|Zemin Kat 14 Kapı Nolu Dükkan
|1348
|4
|127,00 m2
|Tam
|30.000,00 TL
|82.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|33
|341160211004
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir
|Akağalar Cad.
|Bodrum Kat 14/A Kapı Nolu Dükkan
|1348
|4
|83,50 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|34
|341160573000
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir
|Mekkareci
|1
|Apt. A Blok 4. Kat 5 Kapı Nolu İkametgah
|1312
|10
|104,28 m2
|Tam
|27.000,00 TL
|74.520,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|35
|341160669000
|İstanbul
|Şişli
|Eskişehir
|Küçük Akarca ve Kınalı Keklik
|11
|Depolu Dükkan
|1330
|20
|72,00 m2
|Tam
|25.000,00 TL
|69.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|36
|341440245000
|İstanbul
|Başakşehir
|Ziya Gökalp
|Bozkurt
|Başaktepe Evleri A Blok 1. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah
|814
|2
|117,03 m2
|Tam
|35.000,00 TL
|96.600,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|37
|341440194000
|İstanbul
|Başakşehir
|Başakşehir
|Süleyman Çelebi Cad./Temmuz Sok.
|B1-22,Bodrum+Zemin+3 Normal Katlı,1-AA Kapı Nolu Villa
|796
|1
|405,00 m2
|Tam
|100.000,00 TL
|276.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|38
|341440187000
|İstanbul
|Başakşehir
|Başakşehir
|Süleyman Çelebi Cad./Temmuz Sok.
|B1-7,Bodrum+Zemin+3 Normal Katlı, 1-L Kapı Nolu Villa
|796
|1
|405,00 m2
|Tam
|100.000,00 TL
|276.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|39
|341440082000
|İstanbul
|Başakşehir
|Başakşehir
|Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok.
|4B
|Başak Vadi Konutları B Blok 5. Kat 17 Kapı Nolu İkametgah
|807
|3
|105,03 m2
|Tam
|32.000,00 TL
|88.320,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|40
|341440071000
|İstanbul
|Başakşehir
|Başakşehir
|Sabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok.
|4B
|Başak Vadi Konutları B Blok 1. Kat 6 Kapı Nolu İkametgah
|807
|3
|120,16 m2
|Tam
|36.000,00 TL
|99.360,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|41
|341190216006
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Veliefendi
|75.
|Özel Şartlı Arsa
|2388
|42
|97,00 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|42
|341190747000
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Telsiz
|85/4
|Özel Şartlı Arsa
|2629
|1
|42,00 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|43
|341191078000
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Telsiz
|Necdet Akşahin
|31/A
|Zemin Kat Depolu Dükkan
|2629
|11
|172,50 m2
|Tam
|30.000,00 TL
|82.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|44
|341191150000
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Telsiz
|Asım Kazancıgil Cad.
|25/B
|Depolu Dükkan
|2619
|17
|120,00 m2
|Tam
|65.000,00 TL
|179.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|45
|341191172000
|İstanbul
|Zeytinburnu
|Telsiz
|85/10.
|4
|Zemin Kat Depolu Dükkan
|2644
|14
|105,00 m2
|Tam
|38.000,00 TL
|104.880,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|46
|341020293000
|İstanbul
|Bakırköy
|Yenimahalle
|Reyhan
|62
|Zemin Kat Dükkan
|39
|22
|372,00 m2
|Tam
|150.000,00 TL
|414.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|47
|341020298000
|İstanbul
|Bakırköy
|Yenimahalle
|Reyhan
|62
|Mert Apt. 2. Kat 6 kapı Nolu İkametgah
|39
|22
|115,70 m2
|Tam
|30.000,00 TL
|82.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|48
|341020028000
|İstanbul
|Bakırköy
|Kartaltepe
|Pelinli
|3/1
|Sultan Beyazıt 1 Apt. Zemin Kat Dükkan
|543
|3
|54,67 m2
|Tam
|40.000,00 TL
|110.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|49
|341020048000
|İstanbul
|Bakırköy
|Sakızağacı
|Revnaklı
|11
|Apt. 3 kapı Nolu İkametgah
|31
|39
|95,00 m2
|Tam
|35.000,00 TL
|96.600,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|50
|341082053000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Üçşehitler
|Oruç
|Arsa
|13
|7
|135,50 m2
|Tam
|6.000,00 TL
|16.560,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|51
|341082219000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Güzeltepe
|15 Temmuz Şehitler Cad.
|5. Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 7. Kat 39 Kapı Nolu İkametgah
|1043
|12
|149,39 m2
|Tam
|75.000,00 TL
|207.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|52
|341081968000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Akşemsettin
|Serhat
|76
|Apt. 3. Kat 5 Kapı Nolu İkametgah
|122
|125
|143,95 m2
|Tam
|30.000,00 TL
|82.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|53
|341082172001
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Nişanca Cad./ Bahar Sok.
|Krk.(B) ile İşaretli Tek Katlı Betonarme Kömürlük
|150
|1
41,32 m2 nin
20,00 m2 si
|Tam
|1.020,00 TL
|2.820,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|54
|341081939000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Üçşehitler
|Bahçeli Çeşme
|Arsa
|217
|60
|84,00 m2
|Tam
|2.500,00 TL
|6.900,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|SIRA
|DOSYA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE / SOKAK
|KAPI
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HİSSE
AYLIK
MUHAMMEN
|GEÇİCİ
|İHALE
|İHALE
|NO
|NO
|BUCAĞI / KÖYÜ
|MEVKİİ
|NO
|NO
|NO
|M2
|BEDEL
|TEMİNAT
|TARİHİ
|SAATİ
|55
|342080167000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Defterdar Camii Avlusu
|Defterdar Camii Wc si (5 Kabinli)
|497
|76
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|56
|341080156002
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Nişanca
|Aşhane
|Krk.(B) ile İşaretli Arsa
|122
|41
37,80 m2 nin
26,80 m2 si
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|57
|341080064028
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Defterdar
|Güldalı
|5
|Krk.(18C) ile İşaretli İkametgah
|108
|1
3.704,00 m2 nin
115,00 m2si
|Tam
|10.000,00 TL
|27.600,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|58
|342080094000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Rami Cuma
|Altunizade Bağ Yolu
|Arsa
|239
|12
|92,00 m2
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|59
|341082082002
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Sakarya
|Karadeniz Cad.
|Krk.(B) ile İşaretli Arsa
|624
|10
374,00 m2 nin
259,00 m2 si
|Tam
|4.500,00 TL
|12.420,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|60
|341082081003
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Sakarya
|Karadeniz Cad.
|Krk.(C) ile İşaretli Arsa
|624
|9
508,00 m2 nin
78,00 m2 si
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|61
|341081730000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Çırçır
|Zengin
|Krk.(A) ile İşaretli Arsa
|141
|38
171,00 m2 nin
14,00 m2 si
|Tam
|900,00 TL
|2.490,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|62
|341082128002
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Mithatpaşa
|Koru
|Özel Şartlı Arsa
|335
|31
|3.908,50 m2
|35937/195425
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|63
|341082144000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Düğmeciler(Nişanca)
|Sofular(Kahraman)
|Özel Şartlı Arsa
|336
|64
|100,12 m2
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|64
|341082140000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Mithatpaşa
|Bahçeköy Cad.
|Özel Şartlı Arsa
|347
|13
|7.785,49 m2
|13365/778549
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|65
|341080434000
|İstanbul
|Eyüpsultan
|Çırçır
|Atılgan
|Krk.(A) ile İşaretli Arsa
|122
|266
237,00 m2 nin
95,00 m2 si
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|66
|341300056000
|İstanbul
|Bahçelievler
|Zafer
|Atatürk Cd.
|21-22
|Vakıflar Sitesi A1 Blok Zemin Katta Dükkan
|8549
|55,00 m2
|Tam
|12.000,00 TL
|33.120,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|67
|341290022003
|İstanbul
|Bağcılar
|Bağcılar
|Mezarlıkaltı
|Yıldıztepe Cezine Camii WC si
|3452
|Tam
|10.000,00 TL
|27.600,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|68
|346100028000
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|Yenimahalle
|Merdivenli Cad.
|25
|Apt. 1. Kat 5 Numaralı İkametgah
|10141
|558
|71,80 m2
|Tam
|17.500,00 TL
|48.300,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|69
|591220093000
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyhsinan
|Salih Omurtak Cad.
|143
|Çorlu Vakıf İş Merkezi 4. Kat 423 Kapı Nolu Dükkan
|32
|95
|48,00 m2
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|70
|591220043000
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyhsinan
|Salih Omurtak Cad.
|143
|Çorlu Vakıf İş Merkezi 1. Kat 108 Kapı Nolu Dükkan
|32
|95
|34,70 m2
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|71
|591220047000
|Tekirdağ
|Çorlu
|Şeyhsinan
|Salih Omurtak Cad.
|143
|Çorlu Vakıf İş Merkezi 1. Kat 116 Kapı Nolu Dükkan
|32
|95
|33,00 m2
|Tam
|3.300,00 TL
|9.110,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|72
|592200017000
|Tekirdağ
|Süleymanpaşa
|Orta Camii
|Hükümet Cad.
|Orta Camii WC si (12 Kabinli)
|219
|23
|Tam
|9.700,00 TL
|26.780,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|73
|342070293004
|İstanbul
|Fatih
|Ayasofya
|Kadırga Limanı Cad.
|Bostanı Ali Camii WC si
|140
|35
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|74
|342070157001
|İstanbul
|Fatih
|Küçük Ayasofya
|Su Terazisi
Helvacıbaşı İskenderağa
Camii WC si (4 Kabinli)
|122
|15
|Tam
|2.000,00 TL
|5.520,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|75
|342070320000
|İstanbul
|Fatih
|Dayahatun
|Tarakçı Cafer
|Daye Hatun Camii WC si
|315
|63
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|76
|342070104001
|İstanbul
|Fatih
|Molla Fenari
|Yeniçeriler Cad.
|Atik Ali Paşa Camii WC si
|274
|6-62
|Tam
|34.000,00 TL
|93.840,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|77
|341071355000
|İstanbul
|Fatih
|Mercanağa
|Çakmakçılar Yokuşu (Büyük Valide Han)
|Sağır Han Üst Kat 22 Kapı Nolu Kargir Oda
|339
32,00 m2 nin
20,00 m2 si
|10/12
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|78
|341071403000
|İstanbul
|Fatih
|Mercanağa
|Valide Han
|4
|Büyük Valide Han Mescitaltı Kargir Oda
|339
|152
|11,00 m2
|Tam
|7.500,00 TL
|20.700,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|79
|341071856000
|İstanbul
|Fatih
|Mercanağa
|Valide Han
|Sağır Han Üst Kat 36 Kapı Nolu Kargir Oda
|339
|21,00 m2
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|80
|342090281000
|İstanbul
|Fatih
|Seyitömer
|Kızılelma Cad.
|Bekir Paşa Camii WC si (4 Kabinli)
|1728
|1
|Tam
|1.300,00 TL
|3.590,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|81
|342090367002
|İstanbul
|Fatih
|Cibali
|Esrar Dede
|Aşık Paşa Hüseyin Ağa Camii WC si (3 Kabinli)
|2196
|19
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
|SIRA
|DOSYA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE / SOKAK
|KAPI
|CİNSİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|HİSSE
AYLIK
MUHAMMEN
|GEÇİCİ
|İHALE
|İHALE
|NO
|NO
|BUCAĞI / KÖYÜ
|MEVKİİ
|NO
|NO
|NO
|M2
|BEDEL
|TEMİNAT
|TARİHİ
|SAATİ
|82
|342090645003
|İstanbul
|Fatih
|Ayvansaray
|Çember
|Hazreti Cabir Camii WC si
|2830
|64
|Tam
|1.000,00 TL
|2.760,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|83
|342090299004
|İstanbul
|Fatih
|Şehremini
|Günaydın
|Şeyh Raşit Camii WC si (5 Kabinli)
|1719
|5
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|84
|342090290003
|İstanbul
|Fatih
Şehremini
(İbrahim Çavuş)
|Ayık Fırın
|Cafer Ağa Camii WC si (9 Kabinli)
|1479
|8
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|85
|342090130002
|İstanbul
|Fatih
|Topkapı
|Kürkçü Bostanı
Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin
Camii WC si (6 Kabinli)
|1850
|1
|Tam
|1.600,00 TL
|4.420,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|86
|342090119003
|İstanbul
|Fatih
|Molla Gürani
|Vatan Cad.
Molla Şeref Camii Wc si (7 Kabinli)
Özel Şartlı
|1971
|4
|Tam
|700,00 TL
|1.940,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|87
|346090046000
|İstanbul
|Fatih
|Hırka-i Şerif
|Kaşıkçı 1. Çıkmazı
|3-5
|Apt. 1. Kat 4 Kapı Nolu İkametgah
|1600
|189
|70,00 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|88
|341091348000
|İstanbul
|Fatih
|Hırka-i Şerif
|Kum Odaları
|Krk.(A-D) İle İşaretli Arsa
|1600
|90
149,00 m2 nin
85,24 m2 si
|3/4
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|89
|342090774001
|İstanbul
|Fatih
|Dervişali
|Kariye Camii
|Kariye Camii WC si (11 Kabinli)
|2607
|78
|Tam
|10.100,00 TL
|27.880,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|90
|341091088000
|İstanbul
|Fatih
|Akşemsettin
|Kocasinan
|Arsa
|2058
|21
|92,87 m2
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|91
|341091271000
|İstanbul
|Fatih
|İskenderpaşa
|Hattat Fehmi
|Özel Şartlı Depo
|2005
|6
|87,74 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|92
|341091439000
|İstanbul
|Fatih
|Ayvansaray
|Cambaz
|Özel Şartlı Arsa
|1837
|21
|50,00 m2
|Tam
|2.500,00 TL
|6.900,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|93
|341091688001
|İstanbul
|Fatih
|Balat
|Merdivenli Yokuşu
|Arsa
|1879
|33 ve 41
|127,00 m2
|Tam
|10.000,00 TL
|27.600,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|94
|341091735000
|İstanbul
|Fatih
|Hırka-i Şerif
|Nikah
|Arsa
|2086
|19
|73,68 m2
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|95
|341092152001
|İstanbul
|Fatih
|Aksaray
|Kocamustafapaşa
|25/A
|Zemin Kat Dükkan
|1128
|2
|33,50 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|96
|341092355000
|İstanbul
|Fatih
|Silivrikapı
|Bezirgan Odaları
|11/A
|Zemin Kat Depolu Dükkan
|1191
|233
|103,42 m2
|Tam
|30.000,00 TL
|82.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|97
|341090053000
|İstanbul
|Fatih
|Kocamustafapaşa
|Turşucu Musa
|Özel Şartlı Arsa
|1066
|9
|30,00 m2
|Tam
|1.500,00 TL
|4.140,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|98
|341091273000
|İstanbul
|Fatih
|Dervişali
|Yağhane Çıkmazı
|Arsa
|2620
|27
|72,00 m2
|Tam
|4.000,00 TL
|11.040,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|99
|341091272000
|İstanbul
|Fatih
|Topkapı
|Topkapı
|3
|Arsa Üzeri Muhdesat
|1567
|132
|74,32 m2
|Tam
|50.000,00 TL
|138.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|100
|342090305006
|İstanbul
|Fatih
|Şehremini
|Millet Cad./Necip Asım Sok.
Saraç Doğan Camii WC si
(7 Kabinli)
|1714
|12
|Tam
|8.000,00 TL
|22.080,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|101
|341092349000
|İstanbul
|Fatih
|Silivrikapı
|Silivrikapı Cad.
|Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa
|1322
|25
57,00 m2 nin
29,00 m2 si
|Tam
|7.000,00 TL
|19.320,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|102
|341091793000
|İstanbul
|Fatih
|Mevlanakapı
|Gaye
|Özel Şartlı Arsa
|1395
|24
|151,50 m2
|Tam
|15.000,00 TL
|41.400,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|103
|341090941007
|İstanbul
|Fatih
|Ayvansaray
|Püsküllü
|Krk.(B) ile İşaretli Arsa
|2581
|48
|306,32 m2
|Tam
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|104
|341092393000
|İstanbul
|Fatih
|Ali Kuşçu
|İslambol Cad./Malta Çarşısı Sok.
|2/C Kapı Nolu Depolu Dükkan
|1923
|18
|22,50 m2
|Tam
|10.000,00 TL
|27.600,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|105
|341092154000
|İstanbul
|Fatih
|Ali Kuşçu
|İslambol Cad./Malta Çarşısı Sok.
|2/A Kapı Nolu Dükkan
|1923
|16
|22,50 m2
|Tam
|25.000,00 TL
|69.000,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|106
|341092440000
|İstanbul
|Fatih
Seyyid Ömer
(Uzun Yusuf)
|Yeni Dergah
|Arsa
|1428
|24
|66,00 m2
|Tam
|2.500,00 TL
|6.900,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|107
|341091559000
|İstanbul
|Fatih
|Ayvansaray
|Püsküllü
|Arsa
|2581
|46
|37,61 m2
|Tam
|500,00 TL
|1.380,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|108
|341091883000
|İstanbul
|Fatih
|Mevlanakapı
|Yağhane
|23
|Apt. B Blok 2. Kat 18 Kapı Nolu İkametgah
|1407
|11
|65,00 m2
|Tam
|10.000,00 TL
|27.600,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|109
|341091877000
|İstanbul
|Fatih
|Mevlanakapı
|Yağhane
|23
|Apt. B Blok 1. Kat 11 Kapı Nolu İkametgah
|1407
|11
|65,00 m2
|Tam
|10.000,00 TL
|27.600,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|110
|341092177000
|İstanbul
|Fatih
|Ayvansaray
|Camii Şerif Avlusu
|Arsa
|2888
|12
|338,85 m2
|1/2
|2.500,00 TL
|6.900,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|111
|341090481000
|İstanbul
|Fatih
|Ayvansaray
|Kani Efendi
|29
|Arsa Üzeri Muhdesat
|2698
|9
|57,45 m2
|Tam
|6.000,00 TL
|16.560,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|112
|342090479002
|İstanbul
|Fatih
|Balat
|İskele Cad.
|Ali Yazıcı Camii WC si (3 Kabinli)
|2305
|30
|Tam
|3.000,00 TL
|8.280,00 TL
|18.06.2025
|13:00
|113
|341092449001
|İstanbul
|Fatih
|Küçükmustafapaşa
|Şerefiye Aralığı
|12
|Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı İkametgah
|2209
|2
|29,00 m2
|1/2
|5.000,00 TL
|13.800,00 TL
|18.06.2025
|13:00
Basın No:ILN02230033
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