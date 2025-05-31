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T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

Giriş Tarihi: 31.05.2025 00:01

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ

 
1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların  ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 18/06/2025 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır.
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 17/06/2025 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. 
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez,

idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. 
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki muteber kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye irad kaydedilir.

 Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir.
16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.
17. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar.
18. Aşağıdaki listenin 1 ve 2. Sırasında yeralan taşınmazlar 5 (BEŞ) yıl süreyle kiralanacaktır.
         (Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.) 
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA DOSYA İLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPI CİNSİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE
AYLIK

MUHAMMEN 
GEÇİCİ İHALE İHALE 
NONO  BUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNO NONOM2 BEDELTEMİNATTARİHİSAATİ
1341030528000İstanbulBeşiktaşMecidiyeYelkovan 
Bodrum+Zemin+1. Normal Kat+Teras

Özel Şartlı Dükkan
216658,00 m2Tam250.000,00 TL690.000,00 TL18.06.202513:00
2341130072000İstanbulSarıyerRumelihisarıHisar Meydanı Özel Şartlı Arsa Üzeri Muhdesat7323.756 m2Tam500.000,00 TL1.380.000,00 TL18.06.202513:00
3341030414005İstanbulBeşiktaşMecidiye İşkembeci Yaver5Zemin+1 Katlı Dükkan211230,00 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL18.06.202513:00
4341030778000İstanbulBeşiktaşMecidiyeSarıbal12-14Eser Apt. Zemin Kat 3 Kapı Nolu İkametgah2015561,65 m2Tam30.000,00 TL82.800,00 TL18.06.202513:00
5341030459000İstanbulBeşiktaşBebekKüçük Bebek Cad. Özel Şartlı Arsa632151.437,00 m2Tam50.000,00 TL138.000,00 TL18.06.202513:00
6341030006000İstanbulBeşiktaşArnavutköyBebek Arnavutköy Cad.107Kargir Dükkan8838233,85 m2Tam250.000,00 TL690.000,00 TL18.06.202513:00
7342030016003İstanbulBeşiktaşMuradiyeGöknar ve Şair Nazım 
Muradiye Camii altı 29/1-B Kapı Nolu

Özel Şartlı Dükkan
813120,00 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL18.06.202513:00
8342030016001İstanbulBeşiktaşMuradiyeGöknar ve Şair Nazım 
Muradiye Camii altı 29/1 Kapı Nolu

Özel Şartlı Dükkan
813120,00 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL18.06.202513:00
9341130349001İstanbulSarıyerBüyükdereTopçu Karakol  Krk.(B) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa5631388,00 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL18.06.202513:00
10341130056025İstanbulSarıyerKireçburnuGoncalar Krk.(53A) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa4626
19.422 m2 nin

 63,00 m2 si 
1/4700,00 TL1.940,00 TL18.06.202513:00
11341130346003İstanbulSarıyerMerkezKütüphane Çıkmazı Krk.(C) İle İşaretli Arsa605162
1.691,00 m2 nin

105,00 m2 si 
31/961.800,00 TL4.970,00 TL18.06.202513:00
12341130056009İstanbulSarıyerKireçburnuGoncalar Krk.(56) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa4626
19.422 m2 nin

60,00 m2 si 
1/4700,00 TL1.940,00 TL18.06.202513:00
13341130519050İstanbulSarıyerKocataşKocataş Krk.(19B) İle İşaretli Özel Şartlı Arsa6531
13.980 m2 nin

120,00 m2 si
Tam500,00 TL1.380,00 TL18.06.202513:00
14341130585000İstanbulSarıyerYenimahalleÇınar Mektebi Özel Şartlı Arsa769381,88 m2Tam700,00 TL1.940,00 TL18.06.202513:00
15341130495000İstanbulSarıyerYenimahalleKarakütük Cad. Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa7592-3101,07 m27/3015.000,00 TL41.400,00 TL18.06.202513:00
16341130271004İstanbulSarıyerMadenBoğaziçi Krk.(c) İle İşaretli Özel Şartlı İkametgah ve Bahçe9691
10.710,00 m2 nin

1.500,00 m2 si
Tam105.000,00 TL289.800,00 TL18.06.202513:00
17341130371000İstanbulSarıyerTarabyaBostan Özel Şartlı Arsa41892890,56 m2Tam400.000,00 TL1.104.000,00 TL18.06.202513:00
18343051035001İstanbulBeyoğluHacıahmetAli Ağa31Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı İkametgah1196650,60 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
19341052097000İstanbulBeyoğluİstiklal/Hacıhüsrevİlham Arsa161273174,65 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
20341051158000İstanbulBeyoğluHacıahmetSahancı52Özel Şartlı Dükkan(Depo)11952783,27 m2Tam10.000,00 TL27.600,00 TL18.06.202513:00
21341052110000İstanbulBeyoğluHacıhüsrevSahaf Kuyusu Arsa163623284,30 m2Tam7.000,00 TL19.320,00 TL18.06.202513:00
22341052842000İstanbulBeyoğluPiripaşaBaçtar51 Apt. Zemin Kat 3 Kapı Nolu İkametgah3017574,88 m2Tam20.000,00 TL55.200,00 TL18.06.202513:00
23341052843000İstanbulBeyoğluPiripaşaBaçtar51 Apt. Zemin Kat 4 Kapı Nolu İkametgah3017565,28 m2 Tam20.000,00 TL55.200,00 TL18.06.202513:00
24341052845000İstanbulBeyoğluPiripaşaBaçtar51Apt. 1. Kat 6 kapı Nolu İkametgah3017587,29 m2Tam25.000,00 TL69.000,00 TL18.06.202513:00
25341052846000İstanbulBeyoğluPiripaşaBaçtar51Apt. 2. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah3017587,23 m2Tam25.000,00 TL69.000,00 TL18.06.202513:00
26341052567000İstanbulBeyoğluPiripaşaTurşucu Çeşme3Apt. Zemin Kat 3 Kapı Nolu İkametgah295916100,00 m2Tam30.000,00 TL82.800,00 TL18.06.202513:00
27341051478000İstanbulBeyoğluHalıcıoğluSıvacı Ahmet Krk.(E) ile İşaretli Arsa28967188,00 m2Tam8.000,00 TL22.080,00 TL18.06.202513:00
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA DOSYA İLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPI CİNSİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE
AYLIK

MUHAMMEN 
GEÇİCİ İHALE İHALE 
NONO  BUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNO NONOM2 BEDELTEMİNATTARİHİSAATİ
28341052040000İstanbulBeyoğluBülbülAtlı Asas Arsa5812545,50 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
29341052295000İstanbulBeyoğluBülbülKavuncu Hasan 20/ADükkan5591029,25 m2Tam9.000,00 TL24.840,00 TL18.06.202513:00
30341160476000İstanbulŞişliEskişehirKınalı Keklik Arsa13185135,00 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
31341160165000İstanbulŞişliEskişehirKınalı Keklik Arsa131852317,00 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL18.06.202513:00
32341160211001İstanbulŞişliEskişehirAkağalar Cad. Zemin Kat 14 Kapı Nolu Dükkan13484127,00 m2Tam30.000,00 TL82.800,00 TL18.06.202513:00
33341160211004İstanbulŞişliEskişehirAkağalar Cad. Bodrum Kat 14/A Kapı Nolu Dükkan1348483,50 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL18.06.202513:00
34341160573000İstanbulŞişliEskişehirMekkareci1Apt. A Blok 4. Kat 5 Kapı Nolu İkametgah 131210104,28 m2Tam27.000,00 TL74.520,00 TL18.06.202513:00
35341160669000İstanbulŞişliEskişehirKüçük Akarca ve Kınalı Keklik 11Depolu Dükkan13302072,00 m2Tam25.000,00 TL69.000,00 TL18.06.202513:00
36341440245000İstanbulBaşakşehirZiya GökalpBozkurt Başaktepe Evleri A Blok 1. Kat 7 Kapı Nolu İkametgah8142117,03 m2Tam35.000,00 TL96.600,00 TL18.06.202513:00
37341440194000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad./Temmuz Sok. B1-22,Bodrum+Zemin+3 Normal Katlı,1-AA Kapı Nolu Villa7961405,00 m2Tam100.000,00 TL276.000,00 TL18.06.202513:00
38341440187000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSüleyman Çelebi Cad./Temmuz Sok. B1-7,Bodrum+Zemin+3 Normal Katlı, 1-L Kapı Nolu Villa7961405,00 m2Tam100.000,00 TL276.000,00 TL18.06.202513:00
39341440082000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok.4BBaşak Vadi Konutları B Blok 5. Kat 17 Kapı Nolu İkametgah8073105,03 m2Tam32.000,00 TL88.320,00 TL18.06.202513:00
40341440071000İstanbulBaşakşehirBaşakşehirSabahattin Zaim Cad./Yarenler Sok.4BBaşak Vadi Konutları B Blok 1. Kat 6 Kapı Nolu İkametgah8073120,16 m2Tam36.000,00 TL99.360,00 TL18.06.202513:00
41341190216006İstanbulZeytinburnuVeliefendi75. Özel Şartlı Arsa23884297,00 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
42341190747000İstanbulZeytinburnuTelsiz85/4 Özel Şartlı Arsa2629142,00 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
43341191078000İstanbulZeytinburnuTelsizNecdet Akşahin31/AZemin Kat Depolu Dükkan262911172,50 m2Tam30.000,00 TL82.800,00 TL18.06.202513:00
44341191150000İstanbulZeytinburnuTelsizAsım Kazancıgil Cad. 25/BDepolu Dükkan261917120,00 m2Tam65.000,00 TL179.400,00 TL18.06.202513:00
45341191172000İstanbulZeytinburnuTelsiz85/10.4Zemin Kat Depolu Dükkan264414105,00 m2Tam38.000,00 TL104.880,00 TL18.06.202513:00
46341020293000İstanbulBakırköyYenimahalleReyhan62Zemin Kat Dükkan3922372,00 m2Tam150.000,00 TL414.000,00 TL18.06.202513:00
47341020298000İstanbulBakırköyYenimahalleReyhan62Mert Apt. 2. Kat 6 kapı Nolu İkametgah3922115,70 m2Tam30.000,00 TL82.800,00 TL18.06.202513:00
48341020028000İstanbulBakırköyKartaltepePelinli3/1Sultan Beyazıt 1 Apt. Zemin Kat Dükkan543354,67 m2Tam40.000,00 TL110.400,00 TL18.06.202513:00
49341020048000İstanbulBakırköySakızağacıRevnaklı11Apt. 3 kapı Nolu İkametgah313995,00 m2Tam35.000,00 TL96.600,00 TL18.06.202513:00
50341082053000İstanbulEyüpsultanÜçşehitlerOruç Arsa137135,50 m2Tam6.000,00 TL16.560,00 TL18.06.202513:00
51341082219000İstanbulEyüpsultanGüzeltepe 15 Temmuz Şehitler Cad. 5. Levent Sitesi C2 Blok Yasemin 2 Apt. 7. Kat 39 Kapı Nolu İkametgah104312149,39 m2Tam75.000,00 TL207.000,00 TL18.06.202513:00
52341081968000İstanbulEyüpsultanAkşemsettinSerhat76Apt. 3. Kat 5 Kapı Nolu İkametgah122125143,95 m2Tam30.000,00 TL82.800,00 TL18.06.202513:00
53341082172001İstanbulEyüpsultanNişancaNişanca Cad./ Bahar Sok. Krk.(B) ile İşaretli Tek Katlı Betonarme Kömürlük1501
41,32 m2 nin

20,00 m2 si
Tam1.020,00 TL2.820,00 TL18.06.202513:00
54341081939000İstanbulEyüpsultanÜçşehitlerBahçeli Çeşme Arsa2176084,00 m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL18.06.202513:00
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA DOSYA İLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPI CİNSİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE
AYLIK

MUHAMMEN 
GEÇİCİ İHALE İHALE 
NONO  BUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNO NONOM2 BEDELTEMİNATTARİHİSAATİ
55342080167000İstanbulEyüpsultanNişancaDefterdar Camii Avlusu Defterdar Camii Wc si (5 Kabinli)49776 Tam2.000,00 TL5.520,00 TL18.06.202513:00
56341080156002İstanbulEyüpsultanNişancaAşhane Krk.(B) ile İşaretli Arsa12241
37,80 m2 nin

26,80 m2 si
Tam1.000,00 TL2.760,00 TL18.06.202513:00
57341080064028İstanbulEyüpsultanDefterdarGüldalı5Krk.(18C) ile İşaretli İkametgah1081
3.704,00 m2 nin

115,00 m2si
Tam10.000,00 TL27.600,00 TL18.06.202513:00
58342080094000İstanbulEyüpsultanRami CumaAltunizade Bağ Yolu  Arsa2391292,00 m2Tam3.000,00 TL8.280,00 TL18.06.202513:00
59341082082002İstanbulEyüpsultanSakaryaKaradeniz Cad.  Krk.(B) ile İşaretli Arsa62410
374,00 m2 nin

259,00 m2 si
Tam4.500,00 TL12.420,00 TL18.06.202513:00
60341082081003İstanbulEyüpsultanSakaryaKaradeniz Cad.  Krk.(C) ile İşaretli Arsa6249
508,00 m2 nin

78,00 m2 si
Tam3.000,00 TL8.280,00 TL18.06.202513:00
61341081730000İstanbulEyüpsultanÇırçırZengin Krk.(A) ile İşaretli Arsa14138
171,00 m2 nin

14,00 m2 si
Tam900,00 TL2.490,00 TL18.06.202513:00
62341082128002İstanbulEyüpsultanMithatpaşaKoru  Özel Şartlı Arsa335313.908,50 m2 35937/1954255.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
63341082144000İstanbulEyüpsultanDüğmeciler(Nişanca)Sofular(Kahraman) Özel Şartlı Arsa33664100,12 m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL18.06.202513:00
64341082140000İstanbulEyüpsultanMithatpaşaBahçeköy Cad.  Özel Şartlı Arsa347137.785,49 m2 13365/7785492.000,00 TL5.520,00 TL18.06.202513:00
65341080434000İstanbulEyüpsultanÇırçırAtılgan Krk.(A) ile İşaretli Arsa122266
237,00 m2 nin

95,00 m2 si
Tam2.000,00 TL5.520,00 TL18.06.202513:00
66341300056000İstanbulBahçelievlerZaferAtatürk Cd.21-22Vakıflar Sitesi A1 Blok Zemin Katta Dükkan 854955,00 m2Tam12.000,00 TL33.120,00 TL18.06.202513:00
67341290022003İstanbulBağcılarBağcılarMezarlıkaltı  Yıldıztepe Cezine Camii WC si  3452 Tam10.000,00 TL27.600,00 TL18.06.202513:00
68346100028000İstanbulGaziosmanpaşaYenimahalleMerdivenli Cad.25Apt. 1. Kat 5 Numaralı İkametgah1014155871,80 m2Tam17.500,00 TL48.300,00 TL18.06.202513:00
69591220093000TekirdağÇorluŞeyhsinanSalih Omurtak Cad.143Çorlu Vakıf İş Merkezi 4. Kat 423 Kapı Nolu Dükkan329548,00 m2Tam4.000,00 TL11.040,00 TL18.06.202513:00
70591220043000TekirdağÇorluŞeyhsinanSalih Omurtak Cad.143Çorlu Vakıf İş Merkezi 1. Kat 108 Kapı Nolu Dükkan329534,70 m2Tam4.000,00 TL11.040,00 TL18.06.202513:00
71591220047000TekirdağÇorluŞeyhsinanSalih Omurtak Cad. 143Çorlu Vakıf İş Merkezi 1. Kat 116 Kapı Nolu Dükkan 329533,00 m2Tam3.300,00 TL9.110,00 TL18.06.202513:00
72592200017000TekirdağSüleymanpaşaOrta CamiiHükümet Cad. Orta Camii WC si (12 Kabinli)21923 Tam9.700,00 TL26.780,00 TL18.06.202513:00
73342070293004İstanbulFatihAyasofyaKadırga Limanı Cad. Bostanı Ali Camii WC si14035 Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
74342070157001İstanbulFatihKüçük AyasofyaSu Terazisi  
Helvacıbaşı İskenderağa

Camii WC si (4 Kabinli)
12215 Tam2.000,00 TL5.520,00 TL18.06.202513:00
75342070320000İstanbulFatihDayahatunTarakçı Cafer Daye Hatun Camii WC si 31563 Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
76342070104001İstanbulFatihMolla FenariYeniçeriler Cad. Atik Ali Paşa Camii WC si 2746-62 Tam34.000,00 TL93.840,00 TL18.06.202513:00
77341071355000İstanbulFatihMercanağaÇakmakçılar Yokuşu (Büyük Valide Han) Sağır Han Üst Kat 22 Kapı Nolu Kargir Oda 339 
32,00 m2 nin

20,00 m2 si
10/125.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
78341071403000İstanbulFatihMercanağaValide Han4Büyük Valide Han Mescitaltı Kargir Oda33915211,00 m2Tam7.500,00 TL20.700,00 TL18.06.202513:00
79341071856000İstanbulFatihMercanağaValide Han Sağır Han Üst Kat 36 Kapı Nolu Kargir Oda 339 21,00 m2Tam4.000,00 TL11.040,00 TL18.06.202513:00
80342090281000İstanbulFatihSeyitömerKızılelma Cad. Bekir Paşa Camii WC si (4 Kabinli)17281 Tam1.300,00 TL3.590,00 TL18.06.202513:00
81342090367002İstanbulFatihCibaliEsrar Dede Aşık Paşa Hüseyin Ağa Camii WC si (3 Kabinli)219619 Tam500,00 TL1.380,00 TL18.06.202513:00
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA DOSYA İLİİLÇESİMAHALLESİCADDE / SOKAKKAPI CİNSİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE
AYLIK

MUHAMMEN 
GEÇİCİ İHALE İHALE 
NONO  BUCAĞI / KÖYÜMEVKİİNO NONOM2 BEDELTEMİNATTARİHİSAATİ
82342090645003İstanbulFatihAyvansarayÇember Hazreti Cabir Camii WC si 283064 Tam1.000,00 TL2.760,00 TL18.06.202513:00
83342090299004İstanbulFatihŞehremini Günaydın Şeyh Raşit Camii WC si (5 Kabinli)17195 Tam1.500,00 TL4.140,00 TL18.06.202513:00
84342090290003İstanbulFatih
Şehremini

(İbrahim Çavuş)
Ayık Fırın Cafer Ağa Camii WC si (9 Kabinli)14798 Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
85342090130002İstanbulFatihTopkapıKürkçü Bostanı 
Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin

Camii WC si (6 Kabinli)
18501 Tam1.600,00 TL4.420,00 TL18.06.202513:00
86342090119003İstanbulFatihMolla GüraniVatan Cad. 
Molla Şeref Camii Wc si (7 Kabinli)

 Özel Şartlı
19714 Tam700,00 TL1.940,00 TL18.06.202513:00
87346090046000İstanbulFatihHırka-i Şerif Kaşıkçı 1. Çıkmazı3-5Apt. 1. Kat 4 Kapı Nolu İkametgah160018970,00 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL18.06.202513:00
88341091348000İstanbulFatihHırka-i ŞerifKum Odaları Krk.(A-D) İle İşaretli Arsa160090
149,00 m2 nin

85,24 m2 si
3/45.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
89342090774001İstanbulFatihDervişaliKariye Camii Kariye Camii WC si (11 Kabinli)260778 Tam10.100,00 TL27.880,00 TL18.06.202513:00
90341091088000İstanbulFatihAkşemsettin Kocasinan Arsa20582192,87 m2Tam4.000,00 TL11.040,00 TL18.06.202513:00
91341091271000İstanbulFatihİskenderpaşaHattat Fehmi Özel Şartlı Depo2005687,74 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL18.06.202513:00
92341091439000İstanbulFatihAyvansaray Cambaz Özel Şartlı Arsa18372150,00 m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL18.06.202513:00
93341091688001İstanbulFatihBalat Merdivenli Yokuşu Arsa187933 ve 41 127,00 m2Tam10.000,00 TL27.600,00 TL18.06.202513:00
94341091735000İstanbulFatihHırka-i Şerif Nikah Arsa20861973,68 m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL18.06.202513:00
95341092152001İstanbulFatihAksarayKocamustafapaşa25/AZemin Kat Dükkan1128233,50 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL18.06.202513:00
96341092355000İstanbulFatihSilivrikapıBezirgan Odaları11/AZemin Kat Depolu Dükkan1191233103,42 m2Tam30.000,00 TL82.800,00 TL18.06.202513:00
97341090053000İstanbulFatihKocamustafapaşaTurşucu Musa  Özel Şartlı Arsa1066930,00 m2Tam1.500,00 TL4.140,00 TL18.06.202513:00
98341091273000İstanbulFatihDervişaliYağhane Çıkmazı Arsa26202772,00 m2Tam4.000,00 TL11.040,00 TL18.06.202513:00
99341091272000İstanbulFatihTopkapıTopkapı3Arsa Üzeri Muhdesat156713274,32 m2Tam50.000,00 TL138.000,00 TL18.06.202513:00
100342090305006İstanbulFatihŞehreminiMillet Cad./Necip Asım Sok. 
Saraç Doğan Camii WC si

(7 Kabinli)
171412 Tam8.000,00 TL22.080,00 TL18.06.202513:00
101341092349000İstanbulFatihSilivrikapıSilivrikapı Cad. Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı Arsa132225
57,00 m2 nin

29,00 m2 si
Tam7.000,00 TL19.320,00 TL18.06.202513:00
102341091793000İstanbulFatihMevlanakapıGaye  Özel Şartlı Arsa139524151,50 m2Tam15.000,00 TL41.400,00 TL18.06.202513:00
103341090941007İstanbulFatihAyvansarayPüsküllü Krk.(B) ile İşaretli Arsa258148306,32 m2Tam5.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
104341092393000İstanbulFatihAli Kuşçuİslambol Cad./Malta Çarşısı Sok. 2/C Kapı Nolu Depolu Dükkan19231822,50 m2Tam10.000,00 TL27.600,00 TL18.06.202513:00
105341092154000İstanbulFatihAli Kuşçuİslambol Cad./Malta Çarşısı Sok. 2/A Kapı Nolu Dükkan19231622,50 m2Tam25.000,00 TL69.000,00 TL18.06.202513:00
106341092440000İstanbulFatih
Seyyid Ömer

(Uzun Yusuf)
Yeni Dergah Arsa14282466,00 m2Tam2.500,00 TL6.900,00 TL18.06.202513:00
107341091559000İstanbulFatihAyvansarayPüsküllü Arsa25814637,61 m2Tam500,00 TL1.380,00 TL18.06.202513:00
108341091883000İstanbulFatihMevlanakapıYağhane23Apt. B Blok 2. Kat 18 Kapı Nolu İkametgah14071165,00 m2Tam10.000,00 TL27.600,00 TL18.06.202513:00
109341091877000İstanbulFatihMevlanakapıYağhane23Apt. B Blok 1. Kat 11 Kapı Nolu İkametgah14071165,00 m2Tam10.000,00 TL27.600,00 TL18.06.202513:00
110341092177000İstanbulFatihAyvansarayCamii Şerif Avlusu  Arsa288812338,85 m21/22.500,00 TL6.900,00 TL18.06.202513:00
111341090481000İstanbulFatihAyvansarayKani Efendi 29Arsa Üzeri Muhdesat2698957,45 m2Tam6.000,00 TL16.560,00 TL18.06.202513:00
112342090479002İstanbulFatihBalatİskele Cad. Ali Yazıcı Camii WC si (3 Kabinli)230530 Tam3.000,00 TL8.280,00 TL18.06.202513:00
113341092449001İstanbulFatihKüçükmustafapaşaŞerefiye Aralığı12Krk.(A) ile İşaretli Özel Şartlı İkametgah2209229,00 m21/25.000,00 TL13.800,00 TL18.06.202513:00
Basın No:ILN02230033
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