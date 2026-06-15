T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

İzmir, Bayraklı





MEVKİİ

:

Postacılar Mahallesi





ADA NO

:

40044





PARSEL NO

:

1





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

Maliye Hazinesi Tüzel Kişiliği





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/220 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



