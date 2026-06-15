Giriş Tarihi: 15.06.2026 00:01
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/220 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
İzmir, Bayraklı
MEVKİİ
:
Postacılar Mahallesi
ADA NO
:
40044
PARSEL NO
:
1
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
Maliye Hazinesi Tüzel Kişiliği
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/220 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.05.2026
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Basın No: ILN02488132