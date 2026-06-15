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T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 15.06.2026 00:01

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :
2026/220 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER
:
İzmir, Bayraklı

MEVKİİ
:
Postacılar Mahallesi

ADA NO
:
40044

PARSEL NO
:
1

MALİKİN ADI VE SOYADI
:
Maliye Hazinesi Tüzel Kişiliği

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/220 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.05.2026
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Basın No: ILN02488132