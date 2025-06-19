T.C. İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38069653-2022/143-Ceza Dava Dosyası 16.06.2025

İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ' NDEN İLAN





Basit yaralama suçundan

Müşteki Sanık Şengül Karaboya

hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 28/12/2023 tarih ve 2022/143 esas 2023/896 karar sayılı kararı ile "Sanık Şengül Karaboya'nın müşteki Mustafa Mert Topuk'a karşı üzerine atılı ve sabit olanBasit Yaralama suçundan eylemine uyan TCK. 86/2 maddesi uyarınca neticeten

2.240 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında hükmolunan ceza hususunda, sanığın adli sicil kaydındaki ilamların sicilden silinme şartlarını taşıdığı anlaşıldığından kişilik özellikleri ile yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce kanaate varılması, üzerine atılı suç nedeniyle somut maddi bir zararın bulunmaması değerlendirilerek CMK. 231. madde uyarınca taktiren

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK. 231/8. madde uyarınca sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek hakkında herhangi denetimli serbestlik tedbirine hükmolunmamasına, CMK. 231/10. madde uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve varsa denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına, CMK. 231/11. madde uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya varsa denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde mahkememizce hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına

"

karar verilmiştir.





Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve gerekçeli karar tebliği yapılamayan aşağıda kimliği yazılı sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri uyarınca karar metninin ilan yoluyla tebliği, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş ) gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itirazyasa yoluna başvuru hakkı olduğu hususları

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR