Giriş Tarihi: 20.11.2025 00:01
T.C. İZMİR 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO
:
2018/1026 Esas
KARAR NO
:
2024/906
Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli ilamı ile 229/1-1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Vadiha oğlu, 10/04/1989 doğumlu, Sanık HAMİD MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve C. Savcılığının istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince gazetede ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabıta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı, keza istinaf dilekçesinin tebliği tarihi itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememizce istinafa cevap dilekçesi verebileceği ilan olunur. 18.11.2025
