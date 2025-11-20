T.C. İZMİR 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO

:

2018/1026 Esas





KARAR NO

:

2024/906





Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli ilamı ile 229/1-1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Vadiha oğlu, 10/04/1989 doğumlu, Sanık HAMİD MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve C. Savcılığının istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.



