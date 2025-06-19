Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. İZMİR 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İZMİR 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı :2024/81 Esas-2025/553 Karar 13.06.2025 DAVALI : HAMİDE ULBİRCH-39341006174Mahkememizden verilen 09/05/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile, "Davanın
KABULÜ
ile; Dava konusu, İzmir İli, Buca İlçesi, Tınazpete Mahallesi, 311 Ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki A blok, K:2, 5 nolu bağımsız bölümde bulunan taşınmazdaki paydaşlığın
SATIŞYOLUYLA GİDERİLMESİNE,
"karar verilmiştir.
İlan olunur.
Basın No:ILN02244017
ilangovtr