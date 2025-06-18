T.C. İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİ

DAVALI

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FERHAT GÜRLER-(T.C.:131*****994)





Davacı Vüsale Gürler tarafından davalı Ferhat Gürler aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle;





Davalı Ferhat Gürler'in tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, davalının

09/09/2025 günü saat:09.25'e

bırakılan ön inceleme duruşmasında hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde karşı tarafın talebi üzerine yokluğunda davaya devam edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.



