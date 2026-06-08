Giriş Tarihi: 08.06.2026 00:01
T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/1350 Esas 30.04.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Veysel CAMCI hakkında bilgive görgüsü olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermesi hususu ilanen tebliğ olunur. 30.04.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 34624650808
ADI SOYADI : VEYSEL CAMCI
BABA ADI : RECEP
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 02/03/1953
DOĞUM YERİ : YILDIZELİ
İKAMETGAH ADRESİ :
ilangovtr
Basın No: ILN02461914