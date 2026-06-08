T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Veysel CAMCI hakkında bilgive görgüsü olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermesi hususu ilanen tebliğ olunur. 30.04.2026





GAİP TC KİMLİK NO : 34624650808





ADI SOYADI : VEYSEL CAMCI





BABA ADI : RECEP





ANA ADI : AYŞE





DOĞUM TARİHİ : 02/03/1953





DOĞUM YERİ : YILDIZELİ



