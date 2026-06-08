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T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 08.06.2026 00:01

T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

 

Sayı : 2025/1350 Esas 30.04.2026 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Veysel CAMCI hakkında bilgive görgüsü olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermesi hususu ilanen tebliğ olunur. 30.04.2026

GAİP TC KİMLİK NO : 34624650808

ADI SOYADI : VEYSEL CAMCI

BABA ADI : RECEP

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 02/03/1953

DOĞUM YERİ : YILDIZELİ

İKAMETGAH ADRESİ :
ilangovtr
Basın No: ILN02461914