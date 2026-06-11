T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2023/274 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, HALKAPINAR Mahalle/Köy, 2782 Ada, 156 Parsel, 10 Nolu BB





Adresi : Halkapınar Mah, 1202/2 Sk, Beşikçioğlu İş Merk, No.99, B Blok Konak İZMİR





Yüzölçümü : 12.348,00 m2





Arsa Payı : 778/24924



