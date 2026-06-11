Giriş Tarihi: 11.06.2026 00:01
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/274 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2023/274 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, HALKAPINAR Mahalle/Köy, 2782 Ada, 156 Parsel, 10 Nolu BB
Adresi : Halkapınar Mah, 1202/2 Sk, Beşikçioğlu İş Merk, No.99, B Blok Konak İZMİR
Yüzölçümü : 12.348,00 m2
Arsa Payı : 778/24924
Kıymeti : 12.500.000,00 TLKDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler:
BEYAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE Y. PLANI: 15/09/1995
BEYAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE BU PARSEL ALEYHİNE KROKİDE GÖSTERİLDİĞİ
ÜZERE 1.60 M GENİŞLİKLE 83 M BOYUNDAKİ YOLLUKTAN 36 PARSEL LEHİNE MÜRUR HAKKI 27/08/1947 TESİS T. - 6063 YEV.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 15:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02484320