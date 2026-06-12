T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, DOĞANLAR Mahalle/Köy, 19024 Ada, 1 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm'de kayıtlı İş Yeri niteliğindeki tam hissesi satışa konulu taşınmaz.





Adresi : Evka 3 Mah. 129/10 Sok. No: 1-3 Bornova / İZMİR





Yüzölçümü : 3.843,00 m2





Arsa Payı : 36/432





Kıymeti : 40.000.000,00 TL





KDV Oranı : %20





İmar Durumu : Tespit konusu taşınmaz ile ilgili Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.02.2026 tarih ve 544258 sayılı yazısına göre; “*Söz konusu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında K1 (Mevcut Küçük Sanayi Sitesi) koşullu alanda kalmaktadır. *Söz konusu parsel üzerinden enerji nakil hattı geçtiğinden ilgili kurumdan görüş alınması gerekmektedir. *03.06.2021 tarihli, İ.B.Ş.B. imar yönetmeliğine tabidir. *Parselin 200 metre yakınından Botaş hattı geçtiğinden; Parsel, 25.06.2015 tarihli, 2015/18 sayılı Teknik Komisyon Kararına göre belirlenmiş Botaş plan





Kriterlerine tabi olup; -Boru hattına 200 metrede yer alan parseller için düzenlenecek imar durumlarında; "patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, aşındırıcı madde bulunduran, imal eden, kullanan atelye, depo, ardiye, imalathane, fabrika gibi tesislerin yeraltı ve yer üstü tankları, depoları, dispanserler veya tehlikeli maddenin bulunduğu ekipmanları boru aksına yaklaşma mesafesi 50 metreden, dinamit imaleden, depolayan tesisler ise 200 metreden daha yakına yaptırılmaması" ifadesinin belirtilmesi -Boru hattına 30 metrede yer alan parseller için düzenlenecek imar durumlarında; "doğalgaz boru hatları emniyet şeridi içerisinde, boru hattı aksından itibaren 30 metre uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat ve sondaj Botaş'tan izin alınmaksızın yapılamaz"” Bornova Belediyesinde yapılan incelemede taşınmazlara ait 28.07.1992 tarihli 3366 sayılı yasa kapsamında verilmiş ruhsat ve yapı kullanma izin belgeleri bulunmaktadır.





Kaydındaki Şerhler:Beyan: YÖN. PLANI:28/12/1998 -Tapu kaydındaki gibidir.



