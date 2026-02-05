T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Müteveffa VELİ ve AYŞE oğlu/kızı, 01/01/1951 doğumlu, 16988183598 T.C. Kimlik numaralı ABDULLAH ÖZTÜRK 14/02/2008 tarihinde vefat etmiştir. TMK m.621 gereği müteveffa ABDULLAH ÖZTÜRK'ün alacaklıları ve borçlularının ilan tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde alacaklarını ve borçlarını mahkememizin 2025/4 Tereke sayılı dosyasına bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde alacaklar ve borçlar dikkate alınmaksızın terekenin tasfiyesi işlemine başlanacağı yasa gereği ilan olunur.