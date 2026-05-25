T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Demirciler Mahallesi zeminde fiilen doğusu 164 Ada 1 ve 2 Parsel sayılı taşınmazlar ile çevrili, batısı yol, güneyi Ali Polat' a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, kuzeyi Mustafa Uslu' ya ait olduğu söylenen taşınmazlar ile çevrili olan toplam yüz ölçümü 3048,94 m2 olup davacının zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterek BESİME GÖKPINARadına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/442 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.