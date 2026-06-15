T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Tekir mahallesindebulunan139 Ada 8 Parsel sınırları içerisinde bulunan Doğusu 139 ada 8 numaralı parselin dahilinde Ev ve Bahçe,, Batısı 139 ada 8 numaralı parselin dahilinde Ev ve Bahçesi ,Kuzeyi 139 ada 8 numaralı parselin devamı(Orman alanı) ,Güneyi Tapulama harici yerler ile çevrili olan yüz ölçümü 2.893.52 m2 olup davacıların zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterek davacı

AYNUR AKKOYUN

adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.



