Giriş Tarihi: 15.06.2026 00:01
T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KAHRAMANMARAŞ 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2026/464 Esas
İLAN
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Tekir mahallesindebulunan139 Ada 8 Parsel sınırları içerisinde bulunan Doğusu 139 ada 8 numaralı parselin dahilinde Ev ve Bahçe,, Batısı 139 ada 8 numaralı parselin dahilinde Ev ve Bahçesi ,Kuzeyi 139 ada 8 numaralı parselin devamı(Orman alanı) ,Güneyi Tapulama harici yerler ile çevrili olan yüz ölçümü 2.893.52 m2 olup davacıların zilyet ve tasarrufunda olduğu belirterek davacı
AYNUR AKKOYUN
adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/464 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.
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Basın No: ILN02487679