T.C. KAHRAMANMARAŞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , NACİYE BAYIR ile Davalılar, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ VE DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu yer Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi sınırları içerisinde kalmakta olup, Fen ve Harita bilirkişilerinin 26/04/2026 tarihli rapor eki krokide A harfi ile gösterilen, taşınmazın yüzölçümü 286.80' m²'dir. Dava konusu taşınmazın kuzeyinde: yol, doğusu ve batısında tapulama harici yer, 9525 ada 2 nolu parsel, güneyi yol ile çevrilidir. Dava konusu taşınmazı

davacı Ali ve Gülbeyaz 2002 doğ.T.C.:44182279434 nolu NACİYE BAYIR

kendi adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.





Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin

2025/36 -Esas