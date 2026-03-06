Yeni Şafak
T.C. KAHRAMANMARAŞ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 06.03.2026 00:01

Davacı , İSMAİL KAYGISIZ ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; 

Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi, Sivricehöyük (Umuroğlu) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fen bilirkişisinin 12/11/2025 tarihli raporunda belirtiği (A) harfi ile gösterilen taşınmazın, krokide A harfi ile gösterilen 593,92 m² tapusuz taşınmaz olarak gösterilen yer olup, doğusu; Yol olduğu, yoldan sonra 103 ada 21 ve 18 parsellerin olduğu, batısı; 149 ada 1 parsel olduğu, 149 ada 1 parsel 22/a uyğulaması öncesi 183 parsel olarak 22/01/2013 tarih ve 1659 yevmiye numaralı idari tescil ile Maliye Hazinesi adına tescil edildiği,Kuzeyi Ark bulunduğu, arkdan sonra 103 ada 18 parselin bulunduğu, güneyi; Yol ve yoldan sonra103 ada 21 parsel sayılı taşınmazla çevrili olduğu, (A) harfi ile gösterilen 593,92 m² kısım tescil harci alanda kalmaktadır. Bu tapusuz taşınmazların davacı 28846790060 TC kimlik nolu İsmail KAYGISIZ adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin varsa, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin
2024/198
Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
Basın No: ILN02416080