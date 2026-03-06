T.C. KAHRAMANMARAŞ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi, Sivricehöyük (Umuroğlu) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fen bilirkişisinin 12/11/2025 tarihli raporunda belirtiği (A) harfi ile gösterilen taşınmazın, krokide A harfi ile gösterilen 593,92 m² tapusuz taşınmaz olarak gösterilen yer olup, doğusu; Yol olduğu, yoldan sonra 103 ada 21 ve 18 parsellerin olduğu, batısı; 149 ada 1 parsel olduğu, 149 ada 1 parsel 22/a uyğulaması öncesi 183 parsel olarak 22/01/2013 tarih ve 1659 yevmiye numaralı idari tescil ile Maliye Hazinesi adına tescil edildiği,Kuzeyi Ark bulunduğu, arkdan sonra 103 ada 18 parselin bulunduğu, güneyi; Yol ve yoldan sonra103 ada 21 parsel sayılı taşınmazla çevrili olduğu, (A) harfi ile gösterilen 593,92 m² kısım tescil harci alanda kalmaktadır. Bu tapusuz taşınmazların davacı 28846790060 TC kimlik nolu İsmail KAYGISIZ adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.