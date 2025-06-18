Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO: 2025/77 Esas
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda adı soyadı yazılı bulunan davalılar aleyhine 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4-10. Maddeleri uyarınca taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davalı/davalılar adına olan tapu kaydının iptali ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescili ile yol olarak terkini talebi ile kamulaştırma davası açılmıştır. Dosyaların esas numaraları, taşınmazların bilgileri ve duruşma günü aşağıda belirtilmiştir. Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyalarına sunması ile ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. Maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı, dosyalara konu taşınmazlar hakkında yapılacak yargılama sonunda bedel ve tespiti ile tescil kararı verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.13/06/2025
|Dosya No
|Mahalle
Ada ve Parsel no
Duruşma Günü
Tapu Malikleri
|2025/77 ve 79 Esas
|Adıyaman ili Sincik İlçesi Hüseyinli Köyü
|115 ada 15 ve 2 parseller
|16/10/2025
|Fatma Karaman
Basın No:ILN02243449
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