T.C. KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı TEDAŞ tarafından hissedarı olduğunuz Ankara ili Kalecik ilçesi Eskiköy Mahallesi 128 Ada 38 Parsel sayılı taşınmazın 2.739,04 m²lik alanında irtifak hakkı tesisi kamulaştırılması için mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır. İş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargıda iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin maddi hataların düzeltilmesi amacıyla adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığının belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma kararı kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Hazine adına tesciline karar verilecektir. Hissedar olduğunuz taşınmaz için bilirkişilerce 137.330,68 TL kamulaştırma bedeli tespit edilmiş olup, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, Davaya, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin iş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ilan olunur.