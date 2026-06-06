Giriş Tarihi: 06.06.2026 00:01
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2023/10 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BALABAN Mahalle/Köy, 111 Ada, 31 Parsel
Yüzölçümü : 4.679,34 m2 Kıymeti : 12.678.262,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:52
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:52
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:52
04/06/2026
ilangovtr
Basın No: ILN02481689