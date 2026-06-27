T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN









ESAS NO

:

2025/350 Esas





İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK





DAVALILAR

:

1-Eda Münüre Arslantaş (Tacettin ve Meryem Kızı, 06/01/1991 doğumlu)





2-Muhammet Arslantaş (Tacettin ve Meryem oğlu, 08/02/1993 doğumlu)





3-Melek Kuru (Hacı ve Zeynep kızı, 04/01/1943 doğumlu)





4-Nebahat Ardıç(Kemal ve Döndü kızı, 01/06/1986 doğumlu)





Davacı kurum tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı MASKİ dava dilekçesinde özetle; "Sivas İli, Kangal İlçesi, Etyemez Köyü, 126 Ada, 10 Parsel numaralı taşınmazın ve üzerindeki muhdesatın, kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi bedelinin tespiti ile taşınmaz ve üzerindeki muhdesat ile birlikte tespit edilen bedelin davalılar adına bankaya yatırılmasına, kurum Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz." şeklinde dava etmiştir.





Bilirkişi raporu özetle; kamulaştırma bedeli 7.262,50TL olarak hesaplamıştır.





Duruşma Günü: 03/07/2026 günü saat: 10:00'da "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur."



