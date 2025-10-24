Giriş Tarihi: 24.10.2025 00:01
T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2025/107 Esas
DAVALILAR
: 1
- İSMAİL DOLAP Çayboyu Mah. Afet Evleri 5 Sk. No:2 İç Kapı No:3Gürün/ SİVAS
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı dava dilekçesinde özetle;
kamulaştırma bedellerinin tespiti ile bedel karşılığında, Sivas ili Kangal ilçesi Avşarören köyü 154 ada 69 parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki 9,52 m2 pilon yeri ve 730,73 m2lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tapuya tescilini talep etmiştir.
Duruşma Günü: 14/11/2025 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/10/2025
