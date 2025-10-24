T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

2025/107 Esas





DAVALILAR

1

- İSMAİL DOLAP Çayboyu Mah. Afet Evleri 5 Sk. No:2 İç Kapı No:3Gürün/ SİVAS





Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı dava dilekçesinde özetle;

kamulaştırma bedellerinin tespiti ile bedel karşılığında, Sivas ili Kangal ilçesi Avşarören köyü 154 ada 69 parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki 9,52 m2 pilon yeri ve 730,73 m2lik irtifak alanının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tapuya tescilini talep etmiştir.



