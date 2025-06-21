T.C KARACABEY 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 13/11/2024 tarih ve 2024/45 Esas, 2024/253sayılı kararı ile Ibrahım ve Yasemen oğlu 15/02/1983 Azerbaycan doğumlu sanık SAMAD BABAYEV hakkında "Eziyet Etme " suçundanTCK 53/1 Maddesi gereği BERAAT karar verildiği, verilen Beraat kararına Karacabey Cumhuriyet Savcısı Veysel KUTLU tarafından İstinaf edildiği, tüm araştırmalara rağmen sanık SAMAD BABAYEV'e gerekçeli kararın ve İstinaf Talebinin tebliğ edilemediği, sistemde kayıtlı mernis adresininde bulunmadığı, yapılan adres araştırmasında tebliğata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayamlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.