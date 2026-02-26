T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yeni Şafak
Giriş Tarihi: 26.02.2026 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesis edilecek mülkiyet haklarının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası , vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10.maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı, Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Dosya No:
İl-İlçe
Mahalle
Ada- Parsel
Yüzölçümü
Vasfı
Malik/ler
Kamulaştırılacak Alan
2025/215Bursa-KaracabeyHotanlı161 Ada 1 Parsel7.516,00 M2TarlaNuray Dikeş Ve Diğerleri0,00 M2’lik Mülkiyet Ve 1.403,12 M2’lik
2025/216Bursa-karacabeyKeşlik1449 Ada 36 Parsel9.354,60 M2TarlaOsman Kahveci Ve Diğerleri0,00 M2’lik Mülkiyet Ve 1.242,84 M2’lik İrtifak
2025/217Bursa-karacabeyKarasu466 Parsel14.400,00 M2Tarlaİsmail Düzen Ve Diğerleri39,06 M2’lik Mülkiyet Ve 633,00 M2’lik İrtifak
2025/218Bursa-KaracabeyCanbalı1156 Ada 2 Parsel1.893,71 m2TarlaMümin Güçlü ve diğerleri0,00 m2’lik mülkiyet ve 280,14 m2’lik irtifak
2025/219Bursa-KaracabeyKarasu465 Parsel12.100,00 m2TarlaHakan Başar Erhan Başar0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.138,49 m2’lik irtifak
2025/220Bursa-KaracabeyKeşlik1441 Ada 59 Parsel1.737,34 m2TarlaAlares Elektrik Üretim A.Ş.20,50 m2’lik mülkiyet ve 304,22 m2’lik irtifak
2025/222Bursa-KaracabeyKeşlik1438 Ada 18 Parsel13.029,03 m2TarlaMelahat Öztürk0,00 m2’lik mülkiyet ve 660,05 m2’lik irtifak
2025/223Bursa-KaracabeyKeşlik1437 Ada 23 Parsel870,72 m2Tarlaİbrahim Banuşoğlu0,00 m2’lik mülkiyet ve 313,41 m2’lik irtifak
2025/224Bursa-KaracabeyKeşlik1438 Ada 30 Parsel12.877,25 m2TarlaHalil İbrahim Çohadar0,00 m2’lik mülkiyet ve 111,67 m2’lik irtifak
2025/225Bursa-KaracabeyKeşlik1440 Ada 92 Parsel13.957,36 m2Tarlaİlyaz Denizhan0,00 m2’lik mülkiyet ve 97,50 m2’lik irtifak
2025/226Bursa-KaracabeyKeşlik1441 Ada 91 Parsel13.861,86 m2TarlaAydın Açıkbaş46,92 m2’lik mülkiyet ve 306,11 m2’lik irtifak
2025/227Bursa-KaracabeyKeşlik1441 Ada 86 Parsel2.042,16 m2TarlaFiliz Gürses0,00 m2’lik mülkiyet ve 367,40 m2’lik irtifak
2025/229Bursa-KaracabeyKeşlik1441 Ada 74 Parsel4.856,37 m2Tarla
Safiye Eren

MustafaGargı
0,00 m2’lik mülkiyet ve1.109,58 m2’lik irtifak
2025/230Bursa-KaracabeyKeşlik1444 Ada 4 Parsel17.316,87 m2Tarlaİbrahim Yüksel68,06 m2’lik mülkiyet ve505,00 m2’lik irtifak
2025/231Bursa-KaracabeyKeşlik1448Ada 33 Parsel12.784,77 m2TarlaMurat Erin Ersoy20,50 m2’lik mülkiyet ve1.455,45m2’lik irtifak
2025/232Bursa-KaracabeyKeşlik1449 ada 21 parsel11.995,02 m2TarlaGüner Özcan Ethem Koyuncuoğlu60,06 m2’lik mülkiyet ve678,60 m2’lik irtifak
2025/233Bursa-KaracabeyKarasu942 Parsel3.050,00 m2TarlaKıvanç Anıl Kılıç0,00 m2’lik mülkiyet ve69,91 m2’lik irtifak
2025/234Bursa-KaracabeyKarasu861 Parsel2.700,00 m2TarlaSevdat Şahin0,00 m2’lik mülkiyet ve334,11 m2’lik irtifak
2025/235Bursa-KaracabeyKarasu858 Parsel2.200,00 m2TarlaEcevit Sarıkaya0,00 m2’lik mülkiyet ve470,94 m2’lik irtifak
2025/236Bursa-KaracabeyKarasu853 Parsel2.900,00 m2TarlaZebure Deniz54,71 m2’lik mülkiyet ve49,77 m2’lik irtifak
2025/237Bursa-KaracabeyKarasu538 Parsel6.300,00 m2TarlaNaim Demirbaş0,00 m2’lik mülkiyet ve111,65 m2’lik irtifak
2025/238Bursa-KaracabeyKarasu539 Parsel9.000,00 m2TarlaNaim Demirbaş0,74 m2’lik mülkiyet ve1.446,96 m2’lik irtifak
2025/239Bursa-KaracabeyKarasu515 Parsel2.800,00 m2TarlaLütfü Demirbaş0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.174,73 m2’lik irtifak
2025/240Bursa-KaracabeyKarasu483 Parsel5.700,00 m2TarlaGülümser Demirbaş0,00 m2’lik mülkiyet ve 293,23 m2’lik irtifak
2025/241Bursa-KaracabeyKarasu481 Parsel8.800,00 m2TarlaHamit Bakırtaş0,00 m2’lik mülkiyet ve 619,82 m2’lik irtifak
2025/242Bursa-KaracabeyKarasu475Parsel1.313,00 m2TarlaAbdiBakırtaş21,86 m2’lik mülkiyet ve 179,56 m2’lik irtifak
2025/243Bursa-KaracabeyKarasu474 Parsel1.520,00 m2TarlaAbdi Bakırtaş0,00 m2’lik mülkiyet ve 322,70 m2’lik irtifak
2025/244Bursa-KaracabeyKarasu473 Parsel1.376,00 m2TarlaAbdi Bakırtaş0,00 m2’lik mülkiyet ve 369,01 m2’lik irtifak
2025/246Bursa-KaracabeyKarasu727 Parsel12.700,00 m2TarlaDilek Bakırtaş0,00 m2’lik mülkiyet ve 943,44 m2’lik irtifak
2025/247Bursa-KaracabeyKarasu1164 Parsel9.100,00 m2TarlaLütfü Demirbaş26,21 m2’lik mülkiyet ve 563,81 m2’lik irtifak
2025/248Bursa-KaracabeyKarasu1121 Parsel10.686,00 m2TarlaLütfü Demirbaş14,41 m2’lik mülkiyet ve 415,24 m2’lik irtifa
2025/249Bursa-KaracabeyŞahinköy873 Ada 2 Parsel33.483,79 m2TarlaSaim Uslu156,76 m2’lik mülkiyet ve 3.583,14 m2’lik irtifak
2025/250Bursa-KaracabeyHotanlı173Ada 28 Parsel2.145,00 m2TarlaAlican Taşyakan0,00 m2’lik mülkiyet ve 389,97 m2’lik irtifak
2025/251Bursa-KaracabeyHotanlı127 Ada 3 Parsel8.974,00 m2Tarla
Acar Gübre Zirai İlaç .....

Özcan Yılmaz
0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.003,09 m2’lik irtifak
2025/252Bursa-KaracabeyHotanlı127 Ada 5 Parsel8.768,00 m2TarlaBahriye İnci0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.704,93 m2’lik irtifak
2025/253Bursa-KaracabeyHotanlı163 Ada 2 Parsel7.674,00 m2TarlaOrhan Yolcu0,00 m2’lik mülkiyet ve 70,89 m2’lik irtifak
2025/254Bursa-KaracabeyCanbalı1119 Ada 4 Parsel3.850,78 m2TarlaEnver Kösem27,74 m2’lik mülkiyet ve 809,15 m2’lik irtifak
2025/255Bursa-KaracabeyCanbalı1120 Ada 14 Parsel5.294,19 m2TarlaMüfide Dardağan0,00 m2’lik mülkiyet ve 1.426,60 m2’lik irtifak
2025/257Bursa-KaracabeyCanbalı410 Ada 46 Parsel18.259,15 m2TarlaHamit Alkış0,00 m2’lik mülkiyet ve 985,45 m2’lik irtifak
2025/258Bursa-KaracabeyCanbalı410 Ada 8 Parsel14.406,00 m2TarlaMurat Çiloğlu80,80 m2’lik mülkiyet ve 828,38 m2’lik irtifak
2025/259Bursa-KaracabeyCanbalı350 Ada 16 Parsel2.687,00 m2TarlaOrhan Atasoy0,00 m2’lik mülkiyet ve 136,07 m2’lik irtifak
2025/260Bursa-KaracabeySırabademler1084 Ada 6 Parsel13.898,25 m2TarlaNecmettin Akkuş0,00 m2’lik mülkiyet ve 240,37 m2’lik irtifak
