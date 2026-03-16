Giriş Tarihi: 16.03.2026 00:01
T.C. KARAMAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/59 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Karaman İl, Merkez İlçe, PİRİREİS Mahalle/Köy, Türkocağı Mevkii 916 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde ayrıntısı bilirkişi raporunda belirtilen toplam14 adet yapı bulunmaktadır.
Adresi :
Pirireis Mahallesi Tren Yolu Boyu Küme Evleri No:38-40-41-43 Karaman Merkez / KARAMAN
Yüzölçümü :
7.432,90 m2
Kıymeti :
7.500.416,13 TL
KDV Oranı :
%20
Kaydındaki Şerhler:
3402 SK'nun Ek 1. Maddesi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç - Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:21 -12/05/2026 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç - Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:21 -10/06/2026 - 10:21
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02421678