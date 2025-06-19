T.C. KARGI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO :

2025/4 Tereke-Tasfiye





ÇORUM ili, Kargı ilçesi, Yeşilköy mah/köy 65 Cilt, 20 Aile sıra no 64 sırada nüfusa kayıtlı 01/04/1959 doğumlu 10/11/2024 tarihinde vefat eden müteveffa Salih DAĞLI'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden;



