Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. KARGI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KARGI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2025/4 Tereke-Tasfiye
ÇORUM ili, Kargı ilçesi, Yeşilköy mah/köy 65 Cilt, 20 Aile sıra no 64 sırada nüfusa kayıtlı 01/04/1959 doğumlu 10/11/2024 tarihinde vefat eden müteveffa Salih DAĞLI'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden;
Müteveffa Salih DAĞLI'nın terekesinde muristen alacaklı olan ve murise borcu olanların ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile Mahkememize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TMK'nın 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıların şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nın 621. Maddesi uyarınca ilan olunur.
Basın No:ILN02243806
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