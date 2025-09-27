Giriş Tarihi: 27.09.2025 00:01
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2025/18 Esas
DAVALI
:
CEMİLE GÜLEÇ'a Vesayeten SABRİ GÜLEÇ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 16/12/2025 günü saat: 10:25'de olup, belirlenen gün ve saatte geçerli özür olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılamanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02300513