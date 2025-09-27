T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI

:

CEMİLE GÜLEÇ'a Vesayeten SABRİ GÜLEÇ





Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



